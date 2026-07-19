FIFA 2026 Dünya Kupası final maçında İspanya ile Arjantin takımları, ABD’nin New Jersey eyaletindeki New York New Jersey Stadyumu’nda (MetLife Stadyumu) karşılaştı. Maçın devre arasında Dünya Kupası tarihinde bir ilk yaşandı. 28 DAKİKA SÜRDÜ Saha içine kurulan platformda devre arası gösterisi düzenlendi. Özel şovda dünyaca ünlü sanatçılar sahne aldı. Ayrıca kurallara göre 15 dakikayı geçmemesi gereken devre arası, 28 dakika sürdü. TRT GÖSTERMEDİ Shakira, Madonna, Justin Bieber ve BTS gibi dünyaca ünlü sanatçıların sahne aldığı gösteriler Türkiye’de gösterilmedi. TRT devre arası şovu yerine reklam verdi. TRT'nin bu kararı sosyal medyada tepki çekti.

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