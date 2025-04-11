2 Nisan boykotunu destekleyen birçok ünlü isim olmuştu. Oyuncu Aybüke Pusat da Instagram hesabından boykotu destekleyen bir hikaye paylaşmıştı. Bunun ardından TRT 1'deki 'Teşkilat' dizisinin kadrosundan çıkarılan Pusat'ın başına gelenler tepkilerin odağı olmuştu. Pek çok ünlü de Aybüke Pusat'a desteklerini esirgememişti. Bir yandan Pusat'ı destekleyip bir yandan da boykot çağrısı yapan Furkan Andıç ve Başak Gümülcinelioğlu da TRT tabii'nin 'Muhabir' dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı. Aynı zamanda Aybüke Pusat'ın sevgilisi olan Andıç ile Gümülcinelioğlu'nun kadro dışı kalması ortalığı daha da hareketlendirmişti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 'Muhabir' dizisinde 'Uğur' karakterine hayat veren ve çekilen 2 günlük sahneleri çöpe atılan Furkan Andıç'ın yerine Mekin Sezer getirildi. 'Editör Duygu Bilgin' karakterini canlandırması beklenen Başak Gümülcinelioğlu'nun yerine de Ilgaz Kaya'yla el sıkışıldı.