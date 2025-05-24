78'inci Cannes Film Festivali'nde Hollywood yıldızlarının yanı sıra, Türk oyuncular Hande Erçel, Damla Sönmez, Birce Akalay, Özge Özacar, Sinem Ünsal da boy göstermişti.

Festivale katılan bir başka ünlü isim de 'Kalbim Yangın Yeri', 'Aşk Laftan Anlamaz', '8. Gün', 'Erkenci Kuş', 'Sen Çal Kapımı', 'Yargı' gibi yapımlarda yer alan Başak Gümülcinelioğlu oldu.

Son olarak boykot çağrısı yaptığı için TRT'de rol aldığı 'Muhabir' adlı dizisinin kadrosundan çıkartılan Gümülcinelioğlu, kırmızı halıda verdiği pozları Instagram'da paylaştı ve hamile olduğunu duyurdu.

9 Ekim 2022'de 'Sen Çal Kapımı' dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu Çağrı Çıtanak ile hayatını birleştiren Başak Gümülcinelioğlu o kareleri şu notla yayınladı:

"Kırmızı halıdaki ilk Türk anne! 78. Cannes Film Festivali’nin bir parçası olmak ve uluslararası alanda bir Türk oyuncu olarak takdir görmek benim için büyük bir onur."

"Her yıl Cannes, beni hem bir sanatçı hem de bir kadın olarak derinden etkileyen güçlü bir film seçkisi sunuyor, bu da sinemaya neden aşık olduğumu yeniden hatırlatıyor."

"Bu zamansız film festivalini ve kırmızı halı geleneğini içimde büyüyen yeni nesille paylaşmak adeta bir sihir. Geleceğin bir parçası, sinemanın en kıymetli kutlamasında şimdiden yerini aldı bile."

4 aylık hamile olduğu öğrenilen oyuncunun pozlarına beğeni ve yorum yağdı.