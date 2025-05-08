Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın sosyal medya paylaşımına “Hakan Başkan, Putin’e muhalif kim varsa kazara veya eceliyle öte tarafı boyladı. Reis’e ‘diktatör’ diyenler ülkemizde cirit atıyor” diye yazan TRT Bayburt Muhabiri, Meclis’te tartışma konusu oldu. Meclis KİT Komisyonu’nda TRT denetim raporu görüşülürken CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, “Kim bu hadsiz adam? Kadrolu değil diyorsunuz ama yayınlara ‘TRT muhabiri’ yazısı ile çıkıyor” dedi.

VALİYİ ZİYARET ETMİŞ

Genel Müdür Zahit Sobacı ise TRT’nin temsilciliği olmayan yerlerde ‘kaşeli muhabir’ çalıştırdığını, bunların parça başı ücret aldığını söyledi ve şöyle dedi: “Biz Bayburt’ta bir kaşeli muhabir ile çalışıyorduk, kendisi bizim personelimiz değil. Buna doğrudan bir disiplin cezası, bir soruşturma açmamız da mümkün değil. Ama biz bu olay yaşandığında anında o kişiden haber almayı bıraktık; TRT Haber pabucunu (mikrofon üzerindeki yazı) ve montunu aldık. Kınıyoruz, böyle de bir açıklama olmaz, bu haddini aşan bir açıklama.”

Ancak Söylemez’in “TRT Bayburt muhabiri” sıfatı ile Bayburt Valisi Mustafa Eldivan’ı ziyaret edip, sosyal medyadan paylaşımlar yaptığı da ortaya çıktı.