Mahkemenin CHP kurultayına ilişkin "mutlak butlan" kararının ardından partinin yönetimine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı nedeniyle basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmelerinin yer aldığı açıklamaları yaklaşık 28 dakika sürdü.
28 DAKİKA KESİNTİSİZ YAYIN
Devlet kanalı TRT Haber de Kılıçdaroğlu'nun gazetecilerle yaptığı açıklamaları canlı yayınladı.
Kanal, Kılıçdaroğlu'nun soru-cevap formatında gerçekleşen açıklamalarını yaklaşık 28 dakika boyunca kesintisiz olarak ekranlara yansıttı.
TRT Haber, canlı yayını sosyal medya hesaplarından da paylaştı.