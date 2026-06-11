TRT Genel Sekreteri Mesut Eker'in makam aracında 7 buçuk kilo uyuşturucu bulunduğuna yönelik haberlere TRT'den açıklama geldi.

TRT Genel Sekreteri Mesut Eker’in makam aracı olduğu iddia edilen otomobilde 7 buçuk kilo uyuşturucu yakalandığı iddia edilmiş ve aracın, 7 Mayıs günü İstanbul’dan dönerken Ankara Kahramankazan gişelerinde durdurulduğu öne sürülmüştü.

Araçta, genel sekreterin makam şoförü Çağlar Yılmaz ile yine TRT’de şoför olarak görev yapan ve uyuşturucunun otoyol gişelerinde ele geçirildiği saatte TRT Ankara Genel Müdürlüğü’nde nöbetçi olan Mehmet Özdemir gözaltına alınıp tutuklandığı kaydedilmişti.

TRT'DEN AÇIKLAMA

Söz konusu haberlere ilişkin TRT Kurumsal isimli sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, usulsüz araç kullanımı ve yasaklı maddeyle yakalanan şahısların taşeron firma şoförleri olduğunu ve görevlerine derhal son verildiği bildirildi.

TRT tarafından yapılan resmi açıklamada, herhangi bir görev emri olmaksızın, resmi görev harici ve usulsüz bir şekilde bir aracı kullanırken yasaklı maddeyle yakalanan şahısların kurumun asli personeli olmadığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu kişilerin kurumun ulaştırma hizmeti aldığı bir taşeron firma bünyesinde görev yapan şoförler olduğu bilgisine yer verildi.

Yaklaşık bir ay önce gerçekleştiği ifade edilen olayın hemen ardından TRT yönetimi tarafından harekete geçildiği ve bahsi geçen şahısların görevlerine derhal son verildiği aktarıldı. Olayla ilgili adli sürecin ise yetkili makamlar tarafından yürütülmeye devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, söz konusu haberlerde adı ve fotoğrafı paylaşılan TRT Genel Sekreteri'nin yaşanan bu olayla hiçbir ilişkisinin bulunmadığı savunuldu.