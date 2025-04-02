TRT'nin Teşkilat dizisinde rol alan oyuncu Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımı sonrası senarist Ali Aydın da oyuncuya destek amaçlı paylaşım yaptı. Pusat'ın, 'Demokratik hakkını' kullandığını ifade eden Aydın'ın Tabii platformunda yayınlanan 'Mevlana Celaleddin-i Rumi' dizisi kütüphaneden kaldırıldı. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, X hesabından Ali Aydın'a ilişkin paylaşım yaptı.

TRT Genel Müdür Zahid Sobacı, konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı:

"Yıllar önce gerçekleştirilen bir projede yer alan bu şahsın TRT ile hiçbir kurumsal bağı yoktur. Ancak, ülkemizin ekonomisini hedef alarak boykot çağrılarına alet olanlara da tehditle herkesi baskı altına alacağını sanan bu zehirli dile de TRT geçit vermemiştir; vermeyecektir."

DİZİ TABİİ'DEN KALDIRILDI

Dizinin Tabii'den kaldırılması ve Sobacı'nın paylaşımları sonrası Senarist Ali Aydın da sosyal medya hesabından zehir zemberek eleştirilerde bulundu.

Diziyi izlemek isteyenler platforma girdiğinde hata ile karşılaşıyor.