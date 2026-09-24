UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta yarın A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, karşılaşmanın yapılacağı Kocaeli Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.

SORU SORARKEN SESİ TİTREDİ

Toplantıya ise TRT muhabiri İbrahim Kırkayak’ın sorduğu soru damga vurdu. Sesi titreyerek soru soran Kırkayak, ‘’28 yıllık meslek hayatımda en güzel anlarından birini yaşıyorum. Çünkü Zidane soru soruyorum. Geçtiğimiz haftalarda evde otururken, ben Zidane’e çok özledim dedim. Açtım Zidane’ın maçlarını izledim. Tekrar hoş geldi hayırlı olsun. Yeni Zidane’ları görecek miyiz dünya futbolunda. Arda ve Real Madrid kendisinin büyük tecrübesi var.’’ ifadelerini kullandı. TRT muhabiri son olarak Zidane’ın kitabını getirdiğini ve basın toplantısı sonrası imzalamasını istediğini belirtti.

ZİDANE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Soru karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Zidane, ''Tabii ki Arda Güler, çok iyi bir oyuncu. Ben bireysel olarak seviniyorum Real Madrid’de oynadığı için. Ben şu anda Fransa Milli Takımı’nda çalışıyorum. Onu bilmiyorum. İnşallah aralarından yeni Zidane’lar çıkar.’’ dedi.

ARKASINA BİLE BAKMADI

Fransız hoca, kitap imzalamayla ilgili Kırkayak’ın isteğine ise yanıt vermedi. Toplantı biter bitmez ise Zidane, arkasına bakmadan toplantıdan ayrıldı.