TBMM KİT Komisyonunda milletvekillerin, “2024 yılında CHP’li kaç siyasetçi ekranlarınıza konuk oldu? En son ne zaman bir CHP’li TRT ekranlarına çıktı?” sorusuna TRT Genel Müdürlüğü’nden yazılı cevap geldi.

TRT, “Sıfır” diyemedi ve “Kurumumuz yayın esasları çerçevesinde; program ve haberlerinde tarafsız, objektif, doğru ve hızlı bir anlayışla çalışmalarını sürdürüyor” diyerek kıvırdı.

KİT Komisyonunda CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek’in sorularını TRT şöyle yanıtladı:

“TRT tüm siyasi partilerin faaliyetleri ve çalışmalarını takip ederek ekranlarında yer vermektedir. Kurumumuz genel yayın esasları çerçevesinde; haber ve programlarında tarafsız, objektif, doğru ve hızlı bir anlayışla çalışmalarını sürdürmektedir.”