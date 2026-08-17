TRT'nin 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde yayınlamaya başladığı, "Asırlık Gece" dizisinin 10. bölümünde, Şehit Kurmay Albay Sait Ertürk'ün hikayesi işlendi. Yayının ardından Albay Ertürk'ün eşi Ceylan Ertürk, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak dizideki hatalara dikkat çekti.

'DOĞRU DÜRÜST İŞ YAPSAYDINIZ'

Ertürk, "Bugün eşim Sait Ertürk Albay'ı da dahil ettikleri bölümü izledim. Bir tek şeyi doğru anlatsaydınız olmazdı değil mi? Yaptığınız işi doğru dürüst yapsaydınız. Canlandırma yapmışlar, ne olup biteni ne de kişileri doğru yere oturtmuşlar. Nereden başlamak, nasıl anlatmak lazım bilemedim. Zahmet edip bir röportajı izleseler o da olurdu. Böyle zamanlarda Sait kalkıp gelse, her şeyi dosdoğru anlatabilse diyorum… Ne eksik ne fazla" ifadelerini kullandı.

'BAŞINDAN DEĞİL SAĞ KOLUNDAN VURULDU'

Ceylan Ertürk, eşi Kurmay Albay Sait Ertürk'ün canlandırıldığı sahnelerle ilgili "Kişilerin olaya dahil oldukları yer ve zamanlar hallaç pamuğuna dönmüş. Olayların sıralaması, tugaya gidiş şekli, diyaloglar, saatler gerçekle örtüşmüyor. Gerçekte sabaha karşı çatışmadan hemen önce kışlaya gelen polis Serdar Gökbayrak kardeşimiz, dizinin en başında olaylara dahil edilmiş. Gökbayrak kardeşimiz başından vuruldu. Eşim başından değil, sağ kolundan vuruldu. Çatışma alanı ve şekli tamamen yanlış. Ortada yaşanmış bir olay varken, bir belgesel çekiyorsanız, her şeyi olduğu gibi anlatmalısınız" dedi.

Ertürk ayrıca, belgeselde yer alması için kendisine teklif götürüldüğünü ancak olayların çarpıtılacağı endişesiyle bunu geri çevirdiğini belirterek, "Katılsaydım da durum değişmezdi" dedi.

'TERÖRİST AĞZIYLA KONUŞUYOR'

Cumhuriyet'ten Batu Bozkürk'ün haberien göre Ceylan Ertürk'ün sahadaki gerçekleri kamuoyuyla paylaşmasının ardından sosyal medya platformlarında hedef gösterme kampanyası başlatıldı.

Tugay Şugüneş isimli bir kullanıcı, şehit eşini şu ifadelerle suçladı:"Hepsini okudum, okurken de 15 Temmuz hain darbe girişimini engelleyen bir kahramanın eşine yakıştıramadım. 'Anlatılanların olup bitenle alakası yok' söylemi FETÖ'cülerin söylemidir, o gecenin teröristlerinin ağzıyla konuşmaktır. Asil bir kahramanın eşine yakışmaz."

Kimi kullanıcılar ise Ceylan Ertürk'ün projede yer almamasını "AKP'li görünmeme isteği" iddiasıyla ilişkilendirirken, kimileri Ertürk'ün "siyasi kariyer peşinde koştuğunu" iddia etti.

'BABAMIN ADINI PİS AĞIZLARINIZA ALMAYIN'

Annesine yöneltilen suçlamalara ve TRT'deki karaktere tepki gösteren Şehit Sait Ertürk'ün kızı Ceren Ertürk de sert bir açıklama yaptı:

"Yıllarca tüm detaylarıyla olayların her saniyesini çalışmış olanlar bizleriz. Eğer eşi burada çıkmış, sitemini dile getiriyorsa, bilirkişi gibi ortaya atılıp empatiden yoksun ve hatta iğrenç ithamlarla dolu yanıtlar veremezsiniz. Babamın kemiklerini sızlatan asıl sizin gibiler. Biricik eşi Ceylan Ertürk'e hakaret etmiş ya da damgalama hadsizliğinde bulunmaya çalışmış herkese: Babamın adını o pis ağızlarınıza almayı, hele ki 'Şehidimiz' diye sahiplenmeyi kesin.

'BABAM BÖYLE KURGULANMIŞ BİR İŞİN PARÇASI OLMAK İSTEMEZDİ'

Bizi aradıklarında, babam hayatta olsa ne isteyeceğini istişare ettik. Babam asla manipüle edilmiş, kırpılmış, işlerine gelindiği gibi yazılmış ve kurgulanmış bir işin parçası olmak istemezdi. Bölümü izlediğimizde de üzüntümüz ve hayal kırıklığımız bu sebeptendi. Tüm hataların üzerine bir de Şehit Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ü sürekli tereddütlü bir yüz ifadesiyle, onay bekleyen bir halle canlandırtmışlar oyuncuya. Ne münasebet!"