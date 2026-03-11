İBB davası, Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından 355 gün sonra başladı.

Dava ikinci gününde, Aykut Erdoğdu’nun somut delil olmadan tutuklanmasına dair ifadeleri gündem oldu.

İBB ve İmamoğlu hakkındaki iddialara verilen yanıtlar tekrarlanırken, TRT’den tepki çeken bir hamle geldi.

TRT Haber, İBB iddianamesine yöneltilen eleştirilere tek tek yanıt verdi.

CHP’DEN TRT HABER’E TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, TRT Haber’in tarafsız davranması gerektiğini belirterek İBB davasının canlı yayınlanmasını istedi. Bulut, TRT’nin siyasi yayın yaptığını vurguladı.

Burhanettin Bulut X hesabından şunları paylaştı:

-Herkesin vergileriyle ayakta duran ve tarafsız olması gereken sözde ‘kamu yayıncısı’ TRT Haber, yine şaşırtmadı.

-Gerçek ve tarafsız habercilik yapmak yerine tamamen siyasi nitelikte bir iftiranamenin savunuculuğuna soyunmuşlar.

Madem bu kadar eminsiniz, davayı canlı yayınlayın; kim doğruyu söylüyor, kim gerçeği çarpıtıyor millet kendi gözleriyle görsün.