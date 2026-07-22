İspanya'nın Şampiyon olduğu Dünya Kupası őnalinde ilk kez devre arasında 27 dakikalık şov tarihe geçti. Futbolcu Maradona’nın, yıllar önceki “ABD’ye kupa vermesinler, dörde bölüp reklam alırlar” tahminini Amerikalılar gerçeğe dönüştürdü. Ama biz bundan mahrum kaldık.





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Çünkü, Shakira, Madonna, Justin Bieber ve BTS gibi dünyaca ünlü sanatçıların sahne aldığı gösterileri TRT Türk izleyeciye göstermedi. Sahada LGBT renkleri var diye bu yasağın getirildiği öne sürüldü. Bu gösteriyi dünyada göstermeyen üç ülke daha vardı: İran, Afganistan ve Kuzey Kore.