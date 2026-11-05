UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Kadıköy'de İngiltere Premier Lig devi Liverpool'u konuk eden Fenerbahçe, futbolseverlerin uzun yıllar hafızalarından silinmeyecek tarihi bir 90 dakikaya imza attı.

Karşılaşmada iki kez geriye düşmesine rağmen pes etmeyerek taraftar desteğini arkasına alan sarı-lacivertliler, muhteşem bir geri dönüşe imza atıp sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve devler arenasında haftanın en sansasyonel sonucunu kayıtlara geçirdi.

O TEBESSÜME MAÇ SONUNDA TOKAT GİBİ CEVAP

Kadıköy'deki nefes kesen mücadelenin kırılma anlarından biri de konuk ekibin skoru lehine çevirdiği ikinci golün hemen ardından yaşandı. Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola'nın yedek kulübesindeki tebessümü, karşılaşmayı TRT ekranlarında anlatan spikerin dikkatinden kaçmadı.

Fenerbahçe'nin peş peşe bulduğu gollerle skoru 3-2'ye taşıyıp tarihi zaferi garantilemesinin ardından canlı yayında İspanyol çalıştırıcıya seslenen spiker, şu ifadeleri kullandı:

"Iraola, Iraola... Bir sözüm de sana; o ikinci golde güldün ya, son gülen iyi güler!"

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Canlı yayında yankılanan bu sözler, son düdüğün çalınmasıyla birlikte sosyal medyanın en çok konuşulan olayları arasına girdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar tarafından kısa sürede binlerce kez paylaşılan video kesiti, sosyal platformlarda beğeni yağmuruna tutuldu.

Tarihi zafer coşkusuyla birleşen bu anlar, Şampiyonlar Ligi gecesinin en çok paylaşılan anlarından biri oldu.