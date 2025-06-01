Esaretten Cesarete Film Festivali'nde 'En İyi Kurmaca Film Ödülü' kategorisinde ödül kazanan yönetmen Ecre Begüm Bayrak, sahnede yaptığı konuşmada 19 Mart'tan beri tutuklu olan öğrencileri ve yakın zamanda şarkılarına erişim engeli getirilen Grup Yorum’u andı.

HAKARETLER SAVURDU, BOZKURT İŞARETİ YAPTI



Bayrak'ın konuşması, sunuculuk yapan TRT spikeri Oya Eren tarafından “Siyasi mesaj vermeyelim” diyerek bölündü. Ecre Begüm Bayrak sahneden inerken sunucu Oya Eren “Bu şartlar altında sunmaya devam edemem, sunuma devam etmeyeceğim” dedi ve sahneden indi. Sahneden inerken “Şerefsizler”, “Vatansız teröristler” şeklinde hakaretler ve küfürler etti. Bayrak ve diğer yönetmenler salonu terk ederken, sunucu Eren bağırmaya, hakaret etmeye devam etti ve bozkurt işareti yaptı.

YÖNETMENLER TERK ETTİ, KAPILAR KAPANDI



Yönetmenler salondan çıkmaya çalışırken kapılar kapandı ve arbede yaşandı. Bayrak ve arkadaşları görevliler eşliğinde alandan çıkarıldı. Jüri üyeleri ve yarışma direktörü yaşanan olay için üzgün olduklarını ve yaşananların kabul edilebilir olmadığını belirtti.



GENÇ YÖNETMENDEN YAŞANANLARA TEPKİ



24 yaşındaki genç yönetmen Ecre Begüm Bayrak, yaşananlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.



Bayrak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"En iyi film ödülünü aldığım festivalde bu akşam F ve kuyu tiplerinde direnen arkadaşlarımızı ve sansüre uğrayan Grup Yorum'u andığım için, festival sunucusu Oya Eren önce sahneyi terk etti, sonrasında 'şerefsizler, vatan hainleri, aşağılıklar' diyerek provoke etti.



Salon çıkışında toplanan ve sunucunun şürekası olan bir grup faşistin bizlere saldırmaya çalışması, seyircilerimiz ve tarafımızca püskürtüldü. Faşist grubun çevik kuvvet çağırdığı duyumunun alınması üzerine yanımızda olan festival ekibi tarafından salondan çıkartıldık."



