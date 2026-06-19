FIFA 2026 Dünya Kupası’nda maçlar ara vermeden devam ediyor. Maçların Türkiye yayıncısı olan TRT, bir yanlışa daha imza attı. İran ve Yeni Zelanda maçının ilk 4-5 dakikalık bölümünde spiker Murat Ekrem Çimen, İran'ın geliştirdiği atakları Yeni Zelanda, Yeni Zelanda'nın hücumlarını ise İran atağı olarak aktardı. TRT canlı yayınında yaşanan bu büyük karışıklık, kısa sürede maçı izleyen binlerce futbolseverin dikkatini çekerek sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.

BU SEFER DE SU MOLALARINI KARIŞTIRDI

Kanada ile Katar arasında oynanan maçta ise spiker Erdoğan Arıkan, su molası diyerek reklama gidileceğini belirtti. 22. dakika Katarlı futbolcu kendi ceza sahasında sakatlandı, hakem sağlık görevlilerini çağırırken, TRT su molası diyerek reklama gitti. TRT 1,5 dakika sonra maç oynanırken apar topar yayına geri döndü. Spiker hakemin su molası verdiğini iddia etse de 1 dakika sonra hakem su molası verdi. TRT yine reklama gitti. Karşılaşmayı izleyenler ne olduğunu anlayamadı.