Fenerbahçe Tarfin, 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler, son 4 sezonda 3. kez Süper Kupa'yı müzesine götürürken, karşılaşmaya TRT Spor yorumcusu Nilay Kartaltepe'nin yayın sırasında kullandığı ifadeleri gündeme oturdu.

Kartaltepe, ÇBK Mersin'in karşılaşmanın son bölümünde geri dönüş çabası içerisine girdiği dakikalarda, "ÇBK Mersin son 4 dakika maça geri gelmeye başladı ama maalesef süre yeterli olmadı" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇELİLERDEN TEPKİ YAPDI

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu ifadelerin ardından Fenerbahçeli taraftarlar, TRT Spor yorumcusu Kartaltepe'ye tepki gösterdi. Gelen eleştirilerin ardından Nilay Kartaltepe, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak özür diledi.

Kartaltepe, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün yorumcu olarak görev yaptığım Fenerbahçe Tarfin - Çimsa ÇBK Mersin maçında yayının getirdiği heyecanla ve o an farkında olmadan ağzımdan çıkan ifadelerin Fenerbahçe camiasında üzüntü yarattığını görüyorum. Oyuncu olarak da 4 yıl formasını giydiğim bir kulübe karşı saygısızlık yapmam söz konusu olamaz. Kamu yayıncısı olan TRT kurumu çatısı altında da zaten böyle bir yaklaşım mümkün olamaz. İstemeden üzdüğüm tüm izleyicilerden özür dilerim."