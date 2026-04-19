ABD ile İran arasında Pakistan üzerinden yürütülen mesaj trafiği sürerken, Donald Trump’ın “masa kuruluyor” açıklamasına Tahran’dan yalanlama geldi.

'ABLUKA SÜRDÜKÇE GÖRÜŞME OLMAYACAK'

İlk tur müzakerelerin sona ermesinin ardından taraflar arasında dolaylı temasların devam ettiği belirtilirken, sürecin önceki görüşmelerin bir uzantısı niteliğinde olduğu ifade edildi. Ancak Tasnim Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, İranlı yetkililer, Trump’ın dile getirdiği gibi yeni bir müzakere sürecinin başlamadığını vurguladı. İran tarafı, ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukası söylemi geçerliliğini koruduğu sürece herhangi bir görüşmenin mümkün olmadığını bildirdi.

‘GÜVENLİK MİMARİSİNİ TEHDİT EDİYOR’

Öte yandan Trump, İran’ın sahadaki faaliyetlerinin mutabakatlara aykırı olduğunu öne sürerek, “İran ateşkesi çok ciddi şekilde ihlal etti. Ne yaptıklarını görüyoruz ve bu kabul edilebilir değil” ifadelerini kullandı. İhlallerin detayına girmeyen Trump, bunun bölgedeki güvenlik mimarisini tehdit ettiğini savundu.

Açıklamalarında diplomasiye de kapı aralayan Trump, “Günün sonunda bir barış anlaşmasına varabileceğimizi düşünüyorum” diyerek iki ülke arasında yeni bir zemin oluşabileceğini dile getirdi.

‘ABD HEYETİ PAKİSTAN’A GİDECEK’

Trump ayrıca, müzakereler kapsamında Amerikan heyetinin Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gideceğini açıkladı.

Ancak Trump, açıklamalarında sert tehditler de yöneltti. İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma ihtimalini “garip” olarak nitelendiren Trump, ABD’nin uyguladığı ablukanın zaten geçişleri engellediğini savundu. İran’ın bu durum nedeniyle günlük yaklaşık 500 milyon dolar kaybettiğini öne süren Trump, ABD’nin ise herhangi bir kaybı olmadığını ileri sürdü.

‘İRAN İMZALAMAZSA TÜM ÜLKE HAVAYA UÇACAK’

Trump, sosyal medya ve Fox News’e yaptığı açıklamalarda ise tehdit dozunu artırarak, “Çok adil ve makul bir anlaşma sunuyoruz. Kabul etmezlerse ABD İran’daki her bir elektrik santralini ve köprüyü yerle bir edecek” dedi. Trump ayrıca, “İran eğer bu anlaşmayı imzalamazsa, tüm ülke havaya uçacak” ifadelerini kullandı.