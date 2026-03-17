ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Orta Doğu'da devam eden savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Burada Hürmüz Boğazı'na da değinen Trump, NATO müttefiklerine eleştirilerde bulundu.

NATO üyelerinin çoğundan, İran'a karşı operasyona katılmak istemediklerine dair bilgi aldıklarını ifade eden Trump, "NATO'nun yardımına ihtiyacımız yok. Japonya'nın Avustralya'nın Güney Kore'nin yardımına ihtiyacımız yok" diye konuştu.

Trump ayrıca, "Şaşırmadım, çünkü NATO'nun her zaman tek taraflı bir ilişkisi vardır; biz onları koruruz, ama onlar bizim için hiçbir şey yapmazlar. Dünyanın en güçlü ülkesi olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak: kimsenin yardımına ihtiyacımız yok" diyerek sitemde bulundu.

'MACRON GÖREVİNDEN AYRILACAK'

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Fransa’nın Hürmüz Boğazı’na yönelik olası bir operasyona katılmayacağını açıklamasına da sert tepki gösterdi.

Trump, "Yakında görevinden ayrılacak, göreceğiz" ifadelerini kullandı.

MACRON NE DEDİ?

Paris'te düzenlenen savunma konseyi toplantısının açılışında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Trump'ın acil eylem çağrılarını geri çevirdi.

Macron, bölgede devam eden çatışmalar nedeniyle mevcut koşullar altında Fransa'nın "Hürmüz Boğazı'nı açma veya özgürleştirme operasyonlarında" yer almasının söz konusu olmadığını ifade etti.

Trump'ın daha geniş bir uluslararası müdahale çağrısını fiilen reddeden Macron, "Biz bu çatışmanın tarafı değiliz" diyerek Fransa'nın tarafsızlık mesajını yineledi.