ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CNN, MS NOW ve Politico’nun Beyaz Saray’a girişlerinin yasaklandığını duyurdu. ABD Başkanı, bu kuruluşları “sürekli yalan haber yapmakla” suçlayarak kararının gerekçesini bu şekilde açıkladı.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİNE DEĞİNDİ

Paylaşımında MS NOW’ın daha önce kullandığı MSNBC ismine de değinen Trump, kanalın izleyici ve güvenilirlik kaybettiğini öne sürerek isim değişikliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

‘BİDEN DÖNEMİNDE 8 MİLYON DOLAR ALDILAR’

Trump ayrıca Politico hakkında da bir iddia ortaya attı. ABD Başkanı, kuruluşun eski Başkan Joe Biden döneminde hükümetten yasa dışı şekilde 8 milyon dolarlık abonelik ücreti aldığını savundu.

DİĞER KURULUŞLARA DA SİNYAL VERDİ

Medya kuruluşlarının kendisi, yönetimi ve ABD hakkında yaptıkları haberlerde “kurgu ve yalanlara” yer vermemesi gerektiğini ifade eden Trump, başka medya kuruluşlarının da benzer şekilde Beyaz Saray erişiminden men edilebileceğinin sinyalini verdi.