ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya üzerinden "DÜNYA TARİHİNİN EN BÜYÜK PETROL ANLAŞMASI!"na imza atıldığını duyurdu.

Trump, sosyal medya açıklamasında duyurduğu anlaşma kapsamında ABD'nin, Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervini ele geçirdiğini bildirildi.

Trump paylaşımında, "Bu Tarihi İşlem Amerikan Petrol Rezervlerini İKİ KATINDAN FAZLAYA ÇIKARIYOR, Petrol Arzımızı büyük ölçüde artırıyor ve gelecekte tüm Amerikalılar için Benzin Fiyatlarını önemli ölçüde düşürürken, Venezuela'nın da Muazzam Bir Başarı ve Büyük Refah yolunda ilerlemesine katkıda bulunmaya devam edecektir. Bu İşlem, Venezuela ile Birleşik Devletler arasında halihazırda gelişmekte olan ilişkileri büyük ölçüde güçlendirecektir!" ifadelerini kullandı.

ABD'nin geçen yaz gerçekleştirdiği saldırıdan Trump, Venezuela'yı ele geçirdiklerini birden fazla kez hatırlatmış, hatta kendini "Venezuela Başkanı" olarak duyurmuştu.

SUUDİ ARABİSTAN'I SOLLAYACAK

Bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD'nin Suudi Aramco'dan sonra rezerv bakımından dünyanın en büyük ikinci özel petrol şirketi olacak yeni bir özel ortak girişimden elde edilecek fiili üretimin yüzde 55'ini kazandığını ileri sürdü.

Yetkili, ABD hükümeti ile Venezuela'da deneyimli özel bir işletmecinin ortak projesinin, toplam 63 milyar varil kanıtlanmış rezerve sahip petrol sahaları için 100 yıllık imtiyaza sahip olacağını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, anlaşmanın Venezuela'ya "yaklaşık 100 milyar dolarlık özel yatırım" getireceğini ve ülke ekonomisinin "yeniden inşasını sağlayacağını" söyledi.

Venezuela hükümetine yakın bir kaynak ise "17-21 petrol sahası için operasyonel yönetim çerçevesini oluşturan ve petrol üretimini artırmak amacıyla sondaj kulelerine önemli bir yatırım içeren büyük bir anlaşmaya varıldığını" ifade etti.

ÜLKENİN REZERVLERİNİN BEŞTE BİRİNE KONDU

Geçici Başkan Delcy Rodríguez yaptığı açıklamada, "Bu girişim, Venezuela ile Birleşik Devletler arasındaki ilişkilerin güçlenmesinin bir sonucudur ve hidrokarbon sanayimizin gelişimi için stratejik altyapının geri kazanılmasına ve yeniden inşasına yönelik önemli bir yatırım akışını kolaylaştıracaktır," dedi.

Venezuela, 300 milyar varilin üzerindeki kanıtlanmış rezerviyle dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi konumunda bulunuyor.

ABD'nin çoğunluk kontrolünü sağlayacağını açıkladı 65 milyar varillik miktar, ülke rezervlerinin beşte birinden fazlasına ve ExxonMobil'in kanıtlanmış rezervlerinin üç katından fazlasına karşılık geliyor.

Hugo Chávez'in 1998'de seçilmesinden bu yana sosyalist yönetim altında olan ülkede ekonomiyi istikrara kavuşturmayı üç aşamalı siyasi geçiş planının ilk adımı olarak gören ABD yönetimi adımlarını sürdürürken; bu yıl Repsol, Eni ve Shell Venezuela hükümetiyle anlaşmalar yaptı, Chevron ise nisan ayında PDVSA ile ortak girişimlerindeki payını artırdı.