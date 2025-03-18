Başkan Donald Trump, 1963’te suikasta kurban giden Başkan John F. Kennedy’ye dair yaklaşık 80 bin sayfalık belgeyi kamuoyuna açıklayacağı tarihi verdi.

Trump, seçim kampanyası sırasında bu belgeleri erişime açarak daha fazla şeffaflık sağlayacağını vadetmişti. Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Trump, belgelerin içeriğine dair, “çok fazla bilgi var. Herkes kendi değerlendirmesini yapacak” dedi.

Trump, göreve geldikten kısa süre sonra Kennedy suikastına dair belgelerin incelenmesi için bir kararname imzaladı. Bunun üzerine Federal Soruşturma Bürosu (FBI), suikastla ilgili binlerce yeni belge tespit etti.Bu belgeler, şimdi herkese açık olarak kamuoyuna sunulacak.

KİMSE İNANMIYOR

Kennedy’nin öldürülmesinin sorumlusu olarak Lee Harvey Oswald gösterilmişti. Adalet Bakanlığı ve diğer federal kurumlar, Oswald’ın tek başına hareket ettiği sonucunu desteklemeye devam etti.

Ancak kamuoyu yoklamaları, birçok Amerikalının Kennedy’nin bir komplo sonucu öldüğüne inandığını ortaya koydu.

Virginia Üniversitesi Politika Merkezi Direktörü Larry Sabato, yeni belgelerin olayın temel bulgularını değiştirmesinin pek olası olmadığını söyledi.

Sabato, “Büyük açıklamalar bekleyenler muhtemelen hayal kırıklığına uğrayacak” diye konuştu. Belgelerin daha önce yayımlanmış ancak bazı kısımları sansürlenmiş metinlerden oluşabileceğini belirtti.

Suikast günü Oswald’ın, Dallas’ta bir okul kitap deposunun penceresinden Kennedy’ye ateş açtığı yönündeki resmi anlatının değişmeyeceğini ifade etti.

SIRADA HANGİ BELGELER VAR?

Trump, Martin Luther King Jr. ve Senatör Robert Kennedy suikastlarına ilişkin belgeleri de kamuoyuna açma sözünü verdi. Ancak bu belgeler için bir plan belirlemek amacıyla daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr., amcası John F. Kennedy’nin ölümünde Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) rolü olduğunu düşündüğünü açıklamıştı.

CIA bu iddiayı temelsiz olarak nitelendirdi. Kennedy Jr., babasının da birden fazla kişi tarafından öldürüldüğünü savunmuştu.

Trump, belgelerin Oswald’ın suikasttan altı hafta önce Meksika’daki Sovyet Büyükelçiliği’ne yaptığı ziyaretle ilgili bilinmeyen detaylar içerebileceğini söyledi. “İnsanlar bu bilgileri görmek için onlarca yıl bekledi” diyen Trump, belgelerin “çok ilginç” olacağını vurguladı.