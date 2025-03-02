Norveç'in en büyük deniz yakıtı şirketlerinden Haltbakk Bunkers, geçtiğimiz gün Beyaz Saray'da yaşanan olayların ardından Amerikan Donanması gemilerine yakıt ikmali yapmayacağını duyurdu.

'ZELENSKİ'NİN DURUŞU TAKDİRE ŞAYAN'

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün, ABD Başkanı ve Başkan Yardımcısı tarafından canlı yayında büyük bir gösteriye tanıklık ettik. Ukrayna Devlet Başkanı'nın bu duruma rağmen kendini tutması ve ABD'nin kurguladığı bu sahneye karşı soğukkanlılığını koruması takdire şayandı. Bizi asıl rahatsız eden de bu oldu. Kısa ve net." ifadeleri kullanıldı.

'İSTEDİKLERİ ZAMAN ALABİLİRLER'

Norveç Savunma Bakanı Tore Sandvik ise Haltbakk Bunkers'ın kararının hükümetin politikasıyla uyumlu olmadığını belirterek, "Amerikan kuvvetleri, Norveç'ten istenen ikmal ve desteği almayı sürdürecektir" dedi.

Bu gelişme, ABD ve Norveç arasındaki savunma işbirliğini nasıl etkileyeceği konusunda soru işaretleri yaratırken, diğer Avrupa ülkelerinin de benzer adımlar atıp atmayacağı merak konusu oldu.