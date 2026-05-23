Euronews’in haberine göre, Bangladeş’in başkenti Dakka’nın banliyölerinde yaşayan çiftçi Zia Uddin Mridha’ya ait yaklaşık 700 kilogram ağırlığındaki albino bir manda, görünüşü nedeniyle sosyal medyada gündem oldu. Çiftçinin, hayvanın uzun ve sarı tüylerini bilinçli şekilde şekillendirerek ABD başkanına sonucu manda “Donald Trump” lakabıyla anılmaya başladı.

FOTOĞRAF ÇEKİNMEK İÇİN SIRAYA GİRİYORLAR

Mayıs ayı boyunca çiftliğe gelen ziyaretçi akını devam ederken, birçok kişi bu sıra dışı hayvanla fotoğraf çektirmek için bölgeye gitti. Artan ilgi nedeniyle çiftlik çalışanlarının mandayı günde birkaç kez yıkayıp taradığı, daha “fotojenik” görünmesi için özen gösterildiği aktarıldı. Çiftçi Mridha ise yoğun ziyaretçi trafiği yüzünden hayvanın kilo kaybettiğini belirterek, ziyaret saatlerini sınırlamak zorunda kaldığını ifade etti.

KURBAN BAYRAMI'NDA KESİLECEK

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte, “Trump” lakaplı mandanın da bayram geleneği gereği kurban edilmesinin planlandığı aktarıldı.