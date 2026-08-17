ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore ile yürütülen ortak askeri tatbikatların önemli ölçüde azaltılması talimatını verdiğini açıkladı. Trump, kararının arkasında Güney Kore'nin İran'ın nükleer silahlardan arındırılması konusunda ABD ile işbirliği yapmayı reddetmesinin de bulunduğunu söyledi.

Trump, pazar günü Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Pete Hegseth'e Güney Kore ile ortak askeri tatbikatları “önemli ölçüde azaltma” talimatı verdiğini duyurdu.

Kararın dikkat çeken gerekçelerinden biri ise Trump'ın Güney Kore Devlet Başkanı ile yaptığı görüşmede İran'ı gündeme getirmesi oldu. Trump, Güney Kore'ye İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda ABD'ye katılmak isteyip istemediklerini sorduğunu, ancak Seul yönetiminden “Hayır, teşekkür ederiz” yanıtını aldığını belirtti.

Trump ayrıca Güney Kore ile ABD arasındaki ortak askeri tatbikatların uzun süredir devam etmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Tatbikatların ABD'ye yüksek maliyet getirdiğini savunan Trump, masrafların büyük bölümünün Washington tarafından karşılandığını söyledi.

ABD Başkanı, Güney Kore ile gerçekleştirilen tatbikatların aynı zamanda Kuzey Kore'ye yönelik gereksiz ve düşmanca bir mesaj verdiğini öne sürdü. Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ilişkilerine de dikkat çekerek, bu nedenle Güney Kore ile düzenlenen ortak tatbikatların azaltılmasını istediğini ifade etti.

Trump'ın açıklaması, ABD-Güney Kore askeri işbirliğinin geleceği açısından yeni bir tartışmanın da kapısını araladı.