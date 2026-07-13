Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçtiğimiz hafta Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump'a, sadece Başkan'a özel altın kaplama bir revolver tabanca ve mühimmat hediye ettiği bildirildi.

Middle East Eye sitesinin konu hakkında bilgi sahibi birden fazla kaynağa dayandırdığı habere göre Erdoğan, zirveye katılan tüm NATO liderlerine benzer kişiselleştirilmiş tabancalar takdim etti. Ancak sadece Trump'a verilen modelde altın kaplama detaylara yer verildi.

Kaynaklar, hediye edilen silahın Türkiye'de üretilen Gümüşay .357 Magnum revolver ile tamamen aynı olduğunu ve üzerinde Türk bayrağı ile NATO logosu bulunan ahşap bir kutu içinde sunulduğunu belirtti.

Kutunun içindeki plakette silahın "ülkemizde üretilen ilk revolver tipi tabanca" olarak tanımlandığı ifade edildi.

Diğer liderlere verilenlerden tek farkının kabzasının altın kaplama olması olduğu aktarılırken, Beyaz Saray'ın MEE'nin konuya ilişkin sorularına yanıt vermediği kaydedildi.

TRUMP'IN ALTIN SEVDASI

Trump, ikinci başkanlık döneminde Oval Ofis'te altın rengi süslemeler içeren yenilikler yapmıştı.

Ayrıca Erdoğan, Trump'a altın kaplama silah veren ilk lider değil; 2019 yılında dönemin Çekya Başbakanı Andrej Babis de kendisine doğum yılı kazınmış altın kaplama bir CZ 75 tabanca hediye etmişti.

ABD federal kuralları gereği, değeri 525 doları aşan yabancı hediyeler, alıcı tarafından hükümete bedeli ödenmediği sürece devlet malı sayılıyor.

Bu doğrultuda Trump'ın, tabancayı elinde tutmak istemesi halinde değerlendirilen piyasa değerini ABD hükümetine ödemesi ya da silahı devlete teslim etmesi gerekecek.

TÜRKİYE'NİN İHRACAT HAMLESİ

Söz konusu hediye, Türkiye'nin dış politikasının temel bir parçası olarak savunma ihracatını artırma çabalarının bir parçası oldu.

Reuters'ın Cenevre merkezli Small Arms Survey verilerine dayandırdığı bilgilere göre Türkiye, 2019-2024 yılları arasında ABD ve İtalya'nın ardından yaklaşık 3 milyar dolarlık hacimle dünyanın en büyük üçüncü hafif silah ihracatçısı konumunda bulunuyor.

Liderler Arasındaki İlişkiler ve S-400 Süreci Söz konusu hediyeleşme, Erdoğan ve Trump arasındaki ilişkilerin giderek yakınlaştığı bir döneme denk geliyor.

Bir ABD'li yetkili yakın zamanda iki lider arasındaki ilişkiyi "özel bir kimya" olarak nitelendirmiş ve bu dinamiğin Washington ile Ankara arasındaki bağları derinleştirdiğini ifade etmişti.

Gelecek aylarda Trump yönetiminin, Ankara'nın 2019 yılında Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alması nedeniyle uygulanan CAATSA yaptırımlarını kaldırması bekleniyor.

S-400 krizini kalıcı olarak çözme çabalarının bir parçası olarak Trump'ın, sistemin bir Körfez ülkesine devredilmesi veya satılması yönündeki bir anlaşmayı ilerletmesi öngörülürken, Birleşik Arap Emirlikleri'nin potansiyel alıcı olarak öne çıktığı belirtiliyor.