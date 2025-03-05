​ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'deki ilk konuşması, Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Al Green'in protestosuyla kesintiye uğradı. Trump'ın seçim zaferinin kendisine geniş bir yetki verdiğini belirttiği sırada, Green ayağa kalkarak "Medicaid'i kesme yetkiniz yok!" ve "Yetkiniz yok!" şeklinde bağırdı. Cumhuriyetçi üyelerin "ABD! ABD!" sloganlarıyla karşılık vermesine rağmen, Green protestosuna devam etti. Meclis Başkanı Mike Johnson'ın uyarılarına aldırış etmeyen Green, güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı.

Green, salondan çıkarıldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Medicaid, Medicare ve Sosyal Güvenlik'i kesmek isteyen bu başkana karşı duracak bazı insanların olduğunu göstermek için buna değer." dedi. ​

Bu olay, Trump'ın konuşması sırasında yaşanan tek protesto değildi. Bazı Demokrat üyeler, "No King" ve "Save Medicaid" yazılı pankartlar taşıdı, konuşma sırasında sırtlarını döndü ve bazıları salonu terk etti. ​

Green'in salondan çıkarılmasının ardından konuşmasına devam eden Trump'ın konuşması Cumhuriyetçiler tarafından sık sık ayakta alkışlanırken, Demokratlar ise yerlerinde oturarak sessizce tepkilerini gösterdi.

"Amerika geri döndü. Amerikan rüyası durdurulamaz ve ülkemiz bir geri dönüşün eşiğinde." diyen Trump, birçok ABD yönetiminden daha fazla işi 43 günde başardıklarını savundu.

"Modern tarihte ilk kez, Amerikalıların çoğu ülkemizin yanlış yönden ziyade doğru yöne gittiğine inanıyor." ifadelerini kullanan Trump, ekonomiden sınır güvenliğine birçok alanda imza attığı başkanlık kararnamelerinden tek tek bahsetti.

Ayrıca Trump, kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin bulunduğunu resmen kabul eden başkanlık kararnamesine de imza attığını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre ortak oturumunda Amerikan halkına hitap ederken, konuşmasının dış politika bölümünde Rusya-Ukrayna Savaşı'na değindi.

Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın artık sona ermesi gerektiğini ve bu savaşın bitmesini çok istediğini vurgulayarak, iki tarafla da görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

MEKTUPTA NELER YAZIYOR?

Bugün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den bir mektup aldığını açıklayan Trump, şunları kaydetti:

"Mektupta şu ifadeler yer alıyor: Ukrayna kalıcı barış için en kısa zamanda müzakere masasına oturmaya hazırdır. Hiç kimse barışı Ukraynalılardan daha fazla isteyemez. Ben ve ekibim kalıcı bir barış için Başkan Trump'ın güçlü liderliği altında çalışmaya hazırız."

Zelenski'nin mektubunu okumaya devam eden Trump, Ukrayna'nın nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu, "Madenler ve güvenlikle ilgili anlaşmaya gelince, Ukrayna sizin için uygun olan herhangi bir zamanda bu anlaşmayı imzalamaya hazırdır." sözleriyle duyurdu.

Mektup için Zelenski'ye teşekkür eden Trump, eş zamanlı olarak Rusya ile de görüşmelerin sürdüğünü ve barış anlaşması için masaya oturmaya Rusların da hazır olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

'ÖZÜR DİLEYECEK YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADIM'

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, geçen cuma günü Oval Ofis'teki görüşmede kameralar önünde tartışmış, daha sonra yapılacağı duyurulan ortak basın toplantısı iptal edilmişti.

Zelenski, Beyaz Saray'dan tek başına ayrılmış ve nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Trump, Zelenski'nin "Amerikan halkına saygısızlık ettiğini" savunmuş, Zelenski ise özür dileyecek yanlış bir şey yapmadığını söylemişti.