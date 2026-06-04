ABD Temsilciler Meclisi Başkan Trump’a ABD askerlerini İran çatışmalarından çekme talimatı veren tasarıyı kabul etti.

Vekiller başkandan askerleri çekmesini ya da savaşa devam etmek için Kongre’den onay almasını talep etti.

Çarşamba günkü oylamada 4 Cumhuriyetçi vekil Demokratların safına geçti. Bu hamle dördüncü ayına giren savaşa yönelik artan muhalefetin çarpıcı bir işareti oldu.

Tasarı 208 karşı oya karşı 215 kabul oyuyla geçerek Senato’ya gönderildi. Alınan bu karar Kongre’nin kendi yetkilerini sınırlama çabalarını defalarca reddeden Trump’a bir uyarı niteliği taşıyor.

Cumhuriyetçiler tasarıyı reddedecek yeterli oya sahip olmadıklarını anlayınca oylamayı iki hafta ertelemişti.

Ancak geçen sürede çatışmanın uzaması ve Trump’ın ilerleme kaydedememesi nedeniyle yeni destekçiler kazanamadılar.

TRUMP SONUNDA HÜKÜMETİNİ BIKTIRDI

Demokratların Savaş Yetkileri Yasası’nı devreye sokması üzerine Cumhuriyetçi liderler oylamayı daha fazla geciktiremedi.

Bu oylama yaklaşan Kongre ara seçimleri öncesinde çıkarları ters düşen Cumhuriyetçiler ile Başkan Trump arasındaki derin bölünmeye yol açtı.

Senato’daki Cumhuriyetçiler son günlerde Trump’ı bazı konularda geri adım atmaya zorlamıştı.

Başkan bu doğrultuda balo salonu projesi için talep ettiği 1 milyar dolarlık güvenlik fonundan vazgeçmek zorunda kaldı.

Ayrıca Adalet Bakanlığı’nın devlet tarafından mağdur edildiğini iddia eden davacılara ödeme yapmak için planladığı federal fon projesi de yine engellendi.

Kongre'nin bir başkanı asker çekmeye zorlama yetkisi yasal olarak tartışılmaya devam ediyor. Trump ve üst düzey yardımcıları Kongre’nin savaş yetkilerini sınırlama çabalarını anayasaya aykırı bularak reddediyor.

Buna rağmen Meclis’teki bu oylama ve Senato’da geçen ay yapılan benzer bir girişim partiler üstü bir rahatsızlığı gösteriyor. Amerikan halkının çoğunluğu da bu savaşın maliyetine değmediğini düşünüyor.