Venezuela muhalefet lideri María Corina Machado, yaklaşık 11 aylık sürgün sürecinin ardından pazar günü ülkesine dönüş yaptı.

Machado’nun gelişi, ABD destekli geçici hükümet üzerinde yeni bir baskı oluştururken, Trump yönetiminin geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile yaptığı anlaşmaları tehlikeye atıyor.

Kararın, Başkan Donald Trump’ın karlı petrol anlaşmaları ve milyarlarca dolarlık yatırımlar sağlama konusunda Rodríguez ile ortaklığını ilerlettiği bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti.

'ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ GELDİ'

Machado, pazar sabahı X platformunda yaptığı paylaşımda “Buradayım. Sizinleyim” ifadesini kullandı.

Partisi tarafından yayımlanan görüntülerde, Venezuela’nın orta kesimindeki Barquisimeto kentinde bulunan İlahi Çoban Mabedi’nde toplanan kalabalığın muhalif lideri karşıladığı görüldü.

Pazar gecesi başkent Karakas’a yaklaştığı sırada ise on binlerce kişi otoyolu doldurarak “Maria!” ve “Özgürlük!” sloganları attı. Başkent dışındaki bir kadın televizyon muhabirine, “Özgürlüğümüz geldi” açıklamasında bulundu.

Nobel Barış Ödülü’nü almak üzere aralık ayında karanlıktan faydalanıp ABD ajanlarının kullandığı bir tekneyle gizlice ülkeden ayrılan Machado’nun, planlarını bilen bir kaynağa göre perşembe günü Panama’dan hareket ettiği belirtildi.

TRUMP: 'KONTROL ELİMİZDE'

Kolombiya’yı geçerek hafta sonu Venezuela’ya ulaşan Machado’ya Amerikalılardan oluşan özel bir güvenlik ekibinin eşlik ettiği ve Kolombiya’nın muhafazakar hükümetinden destek aldığı aktarıldı.

Aynı kaynağın bildirdiğine ABD Rodríguez’e, Machado’nun dönüşüne müdahale etmemesi yönünde bilgi verdi.

Bu dönüş öncesinde, Curaçao ve Panama üzerinden yapılan ve bazıları Amerikan yetkililerinin itirazları nedeniyle engellenen en az yedi girişimin başarısız olduğu, haziran ayında kuzey Venezuela’yı vuran depremlerin ardından yapılan denemenin de ABD’nin muhalefeti sonucu havada iptal edildiği kaydedildi.

Washington’ın Yaklaşımı ve Müzakere Süreci Beyaz Saray yorum talebine hemen yanıt vermezken, Başkan Trump Beyaz Saray dışında gazetecilere yaptığı açıklamada Machado’nun döndüğünü bilmediğini söyledi.

Machado’yu “çok hoş bir kadın” olarak nitelendiren Trump, “Bana Nobel Ödülü’nü verdi, başka ne diyebilirim ki? Umarım güvendedir” dedi.

Trump ayrıca pazar günü Fox News’a yaptığı açıklamada “Venezuela’nın tam kontrolü elimizde” ifadesini kullandı.