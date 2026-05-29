ABD’de federal bir mahkeme, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin kurmayı planladığı yaklaşık 1,8 milyar dolarlık tazminat fonunun geçici olarak durdurulmasına karar verdi.

FONLA İLGİLİ ADIM ATMASI YASAKLANDI

Virginia Doğu Bölge Yargıcı Leonie Brinkema, fonun kurulması ve işletilmesine ilişkin işlemlerin, konuya dair ek hukuki değerlendirmeler tamamlanana kadar durdurulmasına hükmetti. Karar kapsamında Trump yönetiminin fonla ilgili herhangi bir adım atması da yasaklandı.

‘DEVLETİN SİYASİ AMAÇLARLA SİLAH GİBİ KULLANILMASI’

Trump yönetimi, “devletin siyasi amaçlarla silah gibi kullanıldığı” iddiasıyla zarar gördüğünü öne süren kişilere tazminat ödenmesi amacıyla “Silahlanma Karşıtı Fon” kurulacağını duyurmuştu. Adalet Bakanlığı, fonun geçtiğimiz hafta Trump’ın vergi kayıtlarının sızdırılmasıyla ilgili IRS’ye açtığı davanın çözüm sürecinin bir parçası olarak oluşturulduğunu açıklamıştı.

HEDEF ALINDIĞINI KANITLAYANLARA ÖDEME YAPILACAKTI

Planlanan yapıya göre yaklaşık 1,78 milyar dolarlık fon, beş üyeli bir komisyon tarafından yönetilecek ve devlet kurumları tarafından haksız şekilde hedef alındığını kanıtlayan kişilere ödeme yapılacaktı.

‘EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI’

Ancak söz konusu plan, “Trump-Vance yönetimi tarafından siyasi veya ideolojik gerekçelerle hedef alındıklarını” iddia eden bir grup tarafından mahkemeye taşındı. Davacılar, fonun mevcut yapısının kendilerini dışarıda bıraktığını ve eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savundu.

Mahkemenin aldığı ihtiyati tedbir kararıyla birlikte fon süreci, dava sonuçlanana kadar askıya alınmış oldu.