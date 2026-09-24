ABD Başkanı Donald Trump'ın eski hukuk danışmanı Alina Habba ile Türkiye merkezli Miller Holding CEO'su Turhan Mildon'un bu hafta sonu New York'ta masal gibi bir düğünle dünya evine giriyor.

ABD merkezli bağımsız haber sitesi The Correspondent'ın ilk olarak duyurduğu düğün, Trump'ın yakın çevresinde yer alan isim ile Afrika ve Güney Amerika'da büyük projelere imza atan Türk iş insanını bir araya getiriyor.

Evlilik, Trump'ın yakın çevresiyle Türk iş dünyasının yakınlığını bir kere daha gözler önüne sererken, kulislerde de söylentilere neden oldu.

Zira Afrika'da maden ve inşaat yatırımları yapan, ABD'nin fiilen ele geçirdiği Venezuela'da çimento işine giren Türk iş adamının Trump'a yakın bir isimle evlenmesi dikkatlerden kaçmadı.

SİYASİ EVLİLİK Mİ?

2021-2024 yılları arasında Trump'ı çeşitli davalarda temsil eden 42 yaşındaki Alina Habba, ABD Başkanı'na yakınlığıyla tanınıyor.

Geçtiğimiz yıl Trump tarafından New Jersey Bölgesi Vekil ABD Başsavcısı olarak atanan Habba, mahkemenin atamayı hukuka aykırı bulmasının ardından aralık ayında görevinden istifa etmişti.

Habba, geçtiğimiz ay yaptığı basın açıklamasında, Karoline Leavitt'in ayrılmasının ardından başkanın talep etmesi halinde Beyaz Saray Basın Sözcülüğü görevini kabul edebileceğini belirtmişti.

ABD'de tanınan bir isim olan Habba'nın aksine 29 yaşındaki Turhan Mildon, Türkiye'de gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor.

Aile şirketinin üçüncü kuşak yöneticisi olan Miller Holding CEO'su Mildon, Middle East Eye'a yaptığı açıklamada, özel hayatının gizliliğini korumak için kamuoyundan kaçındığını söyledi.

Şirketlerinin doğrudan tüketiciye hitap etmediğini ve bu nedenle kamuoyunda görünür olmasına gerek kalmadığını ifade eden Mildon, Habba ile ABD'deki ortak bir büyükelçi arkadaşları aracılığıyla tanıştıklarını ve evleneceklerini doğruladı.

Daha önce İstanbul Çamlıca Camii'ni inşa eden Gürsoy Grup'un merhum sahibinin kızı Betül Gürsoy ile evli olan ve 2024 sonlarında boşanan Mildon, sonrasında Venezuela'nın Çin Büyükelçisi Remigio Ceballos'un kızıyla birliktelik yaşamıştı.

Habba ile evliliğinin siyasi amaçlar taşıdığı yönündeki iddiaları reddeden Mildon, "Bu evliliğin hiçbir siyasi amacı yok" ifadelerini kullandı. Gelgelelim Mİldon'un yatırımları dikkatlerden kaçmadı.

AFRİKA'DA İHA ÜSSÜ İNŞA ETTİ

Turhan Mildon'un yönetimindeki Milvest şirketi, 2021 yılından bu yana Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yaklaşık 1 milyar dolar değerinde inşaat sözleşmeleri üstlendi.

Madencilik sektörüne de giriş yapan şirket, ülkeye yüz milyonlarca dolarlık doğrudan yatırım sağladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kongo Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi’nin Türkiye ziyareti sırasında kendisini tanıştırdığını aktaran Mildon, Tshisekedi'nin daveti üzerine 2021'de Kinşasa'ya gittiğini ifade etti.

Mildon, "İnsanlar Kongo'ya yatırım yapmaya cesaret edemiyordu, bu yüzden belirli riskler aldık" açıklamasında bulundu.

Şirketin üstlendiği projeler arasında Afrika'nın en büyüğü olarak nitelendirilen Kinşasa Finans Merkezi ve Arena adlı spor kompleksi yer alıyor.

Ancak projeler, eski Kongo Maliye Bakanı Nicolas Kazadi'nin inşaat sürecinde fonları kötüye kullandığı yönündeki yerel iddialar nedeniyle tartışmalara yol açtı.

Mildon, hükümetten kendilerine resmi bir inceleme gelmediğini, Finans Merkezi'nin 21 aylık çalışmanın ardından Aralık 2023'te tamamlandığını söyledi.

Arena projesinde malzeme ithalat muafiyetleri hususunda yaşanan uyuşmazlığın projeyi sekiz ay geciktirdiğini ve milyonlarca dolar zarara yol açtığını belirten Mildon, herhangi bir usulsüzlük yapıldığını reddetti.

Kazadi de basına yaptığı açıklamada iddiaları reddederek iki projenin toplam maliyetinin 400 milyon dolar olduğunu savundu.

Mildon, şirketinin Kisangani'de 67 milyon dolar değerinde bir İHA üssü kalkış/iniş pisti, kontrol kulesi ve hangarları inşa ettiğini ve çalışmanın birkaç ay önce tamamlandığını bildirdi.

Şirketinin savunma sektöründe faaliyet göstermediğini belirten Mildon, "Kongo'da herhangi bir sorun yaşamadan faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

VENEZUELA'DA ÇİMENTO YATIRIMI

Venezuela'da Çimento Yatırımı ve Fiyat Tartışmaları Afrika'daki yatırımlarının ardından Venezuela pazarına giren Mildon, ABD yaptırımları nedeniyle hukukçuların tavsiyesi üzerine petrol, nadir mineraller ve kimyasallar yerine çimento sektörünü tercih etti.

Vencement şirketi aracılığıyla Venezuela hükümetiyle kar paylaşımı anlaşması imzalayan Mildon, 2000'lerin başında kamulaştırılan 10 çimento fabrikasını yeniden faaliyete geçirdi.

Anlaşma sürecinde devlet kontrolündeki çimento şirketi CSC ve dönemin Sanayi Bakanı Alex Saab ile görüşmeler yürütüldü.

Şirket hakkında bazı alt yüklenicilere ödeme yapmadığı yönünde iddialar ortaya atılsa da Mildon, kimseye borçları olmadığını ve uyuşmazlıkların yerel ticari uygulamalardan kaynaklandığını belirtti.

Haziran ayında ise Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, çimento torbalarının 32 ila 37 dolar arasında satılması nedeniyle Türk bağlantılı şirketlerin temsilcilerini çağıracağını açıkladı.

Genel müdürünün Rodriguez ile görüştüğünü belirten Mildon, üretici fiyatlarının hükümet tarafından 3 ila 5 dolar olarak belirlendiğini ancak aracıların fiyatları yükselttiğini ifade etti.

Mildon, "Çimento fiyatları ülkenin her yerinde farklılık gösteriyor ve biz her bir torbayı 3 ila 5 dolara satmamıza rağmen insanlar bunları 20 ila 30 dolara kadar yeniden satıyor. Fiyatları düşürmek amacıyla piyasayı kontrol altına alacak bir çalışma grubu oluşturulması için hükümete başvuruda bulunduk ancak henüz somut bir adım görmedik" dedi.