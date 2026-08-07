ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme'nin belgesiz göçmenlerin ve geçici yabancı ikamet edenlerin çocuklarına otomatik vatandaşlık verilmesini engellemeye yönelik girişimini reddetmesinden yalnızca birkaç hafta sonra harekete geçti. Trump, Anayasal doğum hakkı vatandaşlığı güvencesini kısıtlama kararlılığını sürdürürken, otomatik vatandaşlık kapsamı dışında tutulacak çocuk kategorilerini genişleten ve kamuoyunda 'doğum turizmi' olarak bilinen uygulamayı hedef alan iki yeni başkanlık kararnamesine imza attı.

Doğum hakkı vatandaşlığını tamamen ortadan kaldırmayı ikinci dönem göçmenlik politikasının merkezine yerleştiren Trump, mahkemenin kararını sert sözlerle eleştirdi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Başkanı, 'Yüksek Mahkeme'nin çok talihsiz bir kararı oldu. Bıçak sırtı bir karardı ama çok, çok talihsiz. Bu yüzden yeni düzenlemeler yapıyoruz çünkü mevcut durum son derece adaletsiz' değerlendirmesinde bulundu.

OTOMATİK VATANDAŞ OLMA KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Yeni kararname, ABD Anayasası'nın 14. Değişikliği'nde yer alan vatandaşlık maddesindeki tarihsel istisnaları önemli ölçüde genişletmeyi hedefliyor. Beyaz Saray Genelkurmay Başkan Yardımcısı Stephen Miller, kararnamenin yabancı terör örgütlerinin üyelerinin çocuklarını ve yabancı hükümetler adına lobi faaliyeti yürüten kişilerin çocuklarını da kapsayacağını bildirdi.

Bunun yanı sıra düzenleme; yabancı diplomatlara uygulanan istisnanın alanını daha fazla hükümet çalışanını kapsayacak şekilde büyütüyor, Amerikan Samoası gibi vatandaşlığın federal yasayla verilmediği ABD topraklarında doğanları dışarıda bırakıyor ve ebeveynleri vatandaşlık süreçlerinde 'hileli faaliyette bulunan' çocukların doğumla kazanılan haklarını ellerinden alıyor.

DOĞUM TURİZMİNE YÖNELİK YASALAR GETİRİLDİ

İmzalanan ikinci kararname ise doğrudan 'doğum turizmini', yani bebeğin ABD vatandaşlığı kazanması amacıyla ülkeye yapılan seyahatleri hedef alıyor. Herhangi bir kanıt sunmadan yüz binlerce kişinin bu yöntemi kullandığını iddia eden Trump, 'Doğumla kazanılan vatandaşlığı aldılar ve bununla dalga geçtiler. İnsanlar bunun etrafında kârlı işler kuruyorlar. Parayı veren giriyor ve biz buna artık geçit vermeyeceğiz' ifadelerini kullandı.

Göç Politikası Enstitüsü verilerine göre ABD'de her yıl doğum turizmiyle dünyaya gelen bebek sayısının 22 bin ila 26 bin arasında olduğu tahmin ediliyor. Resmi hükümet verileri ise bu oranın ABD'deki toplam doğumların yüzde 1'inden azına denk geldiğini gösteriyor. Yeni emir, seyahat düzenleyen acentelere ve operatörlere yönelik yaptırımları artırmayı hedeflerken, yöntemin zaten mevcut yasalarca vize sahtekarlığı sayılması nedeniyle kararnamenin pratik sonuçları hukukçular arasında tartışma yaratmaya devam ediyor.