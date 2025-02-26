ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te imzaladığı başkanlık kararnamelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

VATANDAŞLIĞA GEÇİŞ

"Altın kart" satacaklarını belirten Trump, "Bu karta yaklaşık 5 milyon dolarlık bir fiyat koyacağız ve bu size 'yeşil kart' ayrıcalıkları sağlayacak ayrıca vatandaşlığa da bir geçiş olacak." diye konuştu.

ZENGİNLER ABD'YE GELECEK

Zenginlerin bu kartı satın alarak ABD'ye geleceğini belirten Trump, bu kişilerin çok para harcayacaklarını, çok vergi ödeyeceklerini ve çok sayıda istihdam sağlayacaklarını anlattı.

Trump, bunun son derece başarılı olacağını düşündüklerine işaret ederek, programı gelecek iki hafta içinde ortaya koyacaklarını dile getirdi.

'10 MİLYON KART SATARSAK 50 TRİLYON DOLAR KAZANÇ'

Bu kartlardan 1 milyon veya daha fazlasını satabileceklerini ifade eden Trump, "Örneğin 1 milyon kart 5 trilyon dolar eder. 10 milyon kart satarsak toplam 50 trilyon dolar eder. 35 trilyon dolar borcumuz var, bu iyi olurdu, göreceğiz." dedi.

Trump, tüm ülkelerden kişilerin bu altın kart için uygun olup olmayacağına yönelik soru üzerine, bunun duruma göre değişeceğini, bu kartın satılacağı kişilerin dikkatlice inceleneceğini aktardı.

Bir Rus oligarkın altın kart almaya uygun olup olmayacağı sorusuna da Trump, "Evet, muhtemelen. Bazı Rus oligarkları tanıyorum, onlar çok iyi insanlar." yanıtını verdi.

GÖZLER NVIDIA'NIN RAPORUNDA

Küresel piyasalar, makroekonomik verilerden alınan sinyaller ve ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği politikaların oluşturduğu belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün dünyanın en büyük şirketlerinden Nvidia'nın finansal sonuçlarına çevrildi.

ABD yönetiminin Çin'e çip ihracatına yönelik daha fazla kısıtlama planladığına dair haber sonrasında, bugün bilançosunu yayımlayacak Nvidia'nın hisseleri yüzde 3'e yakın gerilerken, Broadcom hisseleri yüzde 2,6, Advanced Micro Devices hisseleri yüzde 3,8 ve çip donanımı üreticisi Lam Research hisseleri yüzde 3,6 değer kaybetti.