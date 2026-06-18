ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Apple'ın çiplerini Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde tasarlamak ve üretmek üzere Intel ile ortak çalışma konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.

TSMC BAĞIMLILIĞINI AZALTMA HAMLESİ

Intel ile kurulacak ortaklık, ek çip kapasitesi arayışında olan Apple'ın üretim üssünü çeşitlendirmesine yardımcı olacak. iPhone üreticisi, mevcut durumda gelişmiş üretim hatları Nvidia ve AMD gibi yapay zeka çip üreticilerinden yoğun talep gören Tayvan merkezli TSMC’ye büyük ölçüde bağımlı durumda bulunuyor.

INTEL HİSSELERİNDE BÜYÜK YÜKSELİŞ

Açıklamanın ardından Intel hisseleri seans öncesi işlemlerde yaklaşık %6,5 oranında değer kazanarak, bu yıl şimdiye kadar kaydettiği yaklaşık üç katlık yükseliş serisini daha da genişletti.

Wall Street Journal gazetesi mayıs ayında yayımladığı bir haberde, Apple için bazı çipleri üretmek üzere Intel'in bir yılı aşkın süredir devam eden görüşmelerin ardından ön anlaşmaya vardığını belirtmişti. Gelişmeye ilişkin olarak Reuters'ın mesai saatleri dışındaki yorum taleplerine Apple ve Intel yetkililerinden henüz bir yanıt gelmedi.

ÜRETİM FAALİYETLERİ CANLANACAK

Apple ile yapılacak bir sözleşme, Intel'e dünyanın en büyük tüketici elektroniği şirketlerinden birinden istikrarlı bir talep akışı sağlayacak. Bu durum, hem şirketin itibarını hem de son yıllarda TSMC'nin gerisinde kalan üretim faaliyetlerini ciddi şekilde canlandıracak. Hafta başında Intel, merkezi işlemcilerine yönelik güçlü talebin sürdüğünü belirterek, yeni nesil 18A üretim teknolojisinin ön üretime başladığını duyurmuştu.

ABD HÜKÜMETİNİN YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz yıl Trump yönetimi, ABD'deki fabrikaları inşa etmek veya genişletmek amacıyla Intel'den yaklaşık %10'luk bir hisse almış ve şirkete yaklaşık 10 milyar dolar yatırım yapma planlarını açıklamıştı. Hükümetin Intel'deki hisselerinin değerinin 50 milyar doları aşmasından sekiz ay sonra Trump, daha önce yaptığı bir açıklamada şirketten "daha fazla hisse istemiş olması gerektiğini" ifade etmişti.

Yönetim, Çin'e olan bağımlılığı azaltmak amacıyla şirketlerden hisse alımı da dahil olmak üzere, kritik mineraller ve yarı iletkenler için ABD tedarik zincirlerini güvence altına alma çabalarını son dönemde giderek artırıyor.