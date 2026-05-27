Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminin yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçmesinin yaptırımların kaldırılması için yeterli olmayacağını belirtti.

PBS News’e telefonla bağlanan Trump, İran’ın uranyum faaliyetlerini durdurması karşılığında yaptırımların hafifletilip hafifletilmeyeceğine ilişkin soruya, “Hayır, kesinlikle değil” yanıtını verdi.

Trump, İran’ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmesiyle yaptırımların kaldırılması arasında doğrudan bir bağlantı kurulamayacağını ifade etti.

Açıklamanın, ABD ile İran arasında yaklaşık üç aydır devam eden diplomatik temasların yoğunlaştığı bir dönemde gelmesi dikkat çekti. Trump’ın bir gün önce sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, İran ile müzakerelerin “gayet iyi gittiğini” söylediği hatırlatıldı.

Öte yandan ABD yönetiminin kabine toplantısında İran ile yürütülen görüşmelerin de gündem maddeleri arasında yer aldığı bildirildi.