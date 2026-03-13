ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, "ABD, İran'ın uranyumunu ele geçirmeye yönelik bir operasyona odaklanmış halde değil, ancak bir noktada bunu yapabiliriz" dedi.

İran’ın nükleer silah üretmeye çalıştığını öne sürerek saldırıların başlatılmasına gerekçe gösteren Trump, bu kez İran’ın uranyum faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu. Trump "ABD, İran'ın uranyumunu ele geçirmeye yönelik bir operasyona odaklanmış halde değil, ancak bir noktada bunu yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

İran ise saldırılara karşılık olarak İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerindeki hedeflere saldırılar düzenledi.

ABD ve İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılarda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile birlikte çok sayıda üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İranlı yetkililerin paylaştığı bilgilere göre, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1348’i aşarken, yaralı sayısı ise 17 bini geçti.