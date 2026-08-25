ABD'de yeni banka kuruluşlarında yaşanan hızlanan artışın bir parçası olarak, Donald Trump'ın ailesine ait World Liberty Financial şirketi, ulusal banka statüsü kazanmaya yaklaştı.

ABD Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC), şirketin başvurusunu şartlı ön onayla sonuçlandırdı. Bu gelişme, Trump'ın ikinci başkanlık döneminin ilk 19 ayında 22 banka kuruluş başvurusunun onaylandığı bir süreçte gerçekleşti.

"YENİDEN İŞ YAPMAYA AÇIK"

OCC Başkanı Jonathan Gould, haziran ayında Kongre'de kurumun "yeniden iş yapmaya açık olduğunu" belirtti. Ofis verilerine göre, 2025'in başından bu yana yaklaşık 40 şirket yeni banka lisansı için başvuruda bulundu. Bu sayı, önceki 13 yılda yapılan başvuruların toplamına yaklaşıyor.

Bloomberg'in haberine göre, Trump ailesinin projesinin asıl hedeflerinden biri, dolarla desteklenen "USD1" adlı stabilcoinin kullanımını genişletmek. Şirketin maliyetlerini düşürmek ve para birimine meşruiyet kazandırmak için bu varlığın rezervlerini tutacak bir bankaya sahip olması planlanıyor.

OCC'nin şartlı onay mektubunda, banka ile Trump ailesi ve World Liberty Financial arasındaki bağlantılardan kaynaklanabilecek çıkar çatışması endişeleri açıkça kabul edildi.

Bu artışın, 2008 küresel finansal krizinden sonra uygulanan sıkı düzenleyici denetimin ardından, özellikle finansal teknoloji ve dijital varlık şirketleri için kısıtlamaların hafifletilmesiyle ortaya çıktığı ifade edildi.

OCC ayrıca, lisans başvurularının 120 gün içinde sonuçlandırılmasını hedefliyor. Daha önce bu süreç aylar veya yıllar sürebiliyordu.