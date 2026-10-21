ABD ile İran arasındaki gerilim, karşılıklı gözdağı açıklamalarıyla yeniden tırmanışa geçti. ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer tesislere yönelik olası bir operasyonda “Bombaların Anası” olarak bilinen GBU-43/B (MOAB) bombasını işaret etmesinin ardından, Tahran yönetimi hamlesini yaptı.

"Düşman İçin Tamamen Yeni Bir Şey"

İran Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansı’na (YJC) konuşan Devrim Muhafızları temsilcisi Muhibbi, ABD'nin tehditlerine sert bir dille karşılık verdi. Muhibbi, "ABD 'Bombaların Anası'nı kullanmaktan bahsediyor. Biz ise 'Bombaların Babası'nı tanıtmaya hazırlanıyoruz. Bu, düşmanlarımız için tamamen yeni bir sürpriz olacak" ifadelerini kullandı.

Füze Kapasitesi 1,5 Katına Çıktı

2025 yılının Haziran ayında yaşanan 12 günlük İsrail-İran çatışmasının ardından askeri güçlerini hızla tahkim ettiklerini belirten Muhibbi, dikkat çeken rakamlar paylaştı:

Stoklar Arttı: Envanterdeki füze sayısı kısa sürede %50 artırıldı .

Güç ve Menzil Katlandı: Yeni nesil füzelerin tahrip gücü, menzili ve isabet oranı belirgin şekilde yükseltildi.

Trump Ne Demişti?

Trump, Newsmax televizyonuna verdiği röportajda, Pentagon’un İran’ın yer altı nükleer tesislerine ve enerji altyapısına yönelik planlarını değerlendirirken, "Bombaların Anası devasa bir bomba ama nükleer değil" diyerek olası bir hava harekatının sinyalini vermişti.