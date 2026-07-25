ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin (WHCA) başkent Washington'daki Waldorf Astoria otelinde düzenlenen gala yemeğinde konuştu.

25 Nisan'da silahlı saldırı nedeniyle yarıda kesilen etkinliğin bugünkü programına yeniden katılan Trump, konuşmasının son bölümünde "dördüncü kez başkanlık adayı olacağını" duyurdu.

Konuya, "Basına ne kadar önem verdiğimi göstermek ve reytinglerinizi kurtarmak adına bir duyuru yapmaktan memnuniyet duyuyorum." sözleriyle giren Trump, yeniden başkanlığa adaylığını açıklamasının salondaki gazeteciler için "bir nevi özel haber niteliğinde" olduğunu söyledi.

Konuşmasında basına yüklenen Trump, adaylık için resmi adımları atacağını ifade etti.

2020 seçimlerini 'hileli' olarak tanımalayan ABD Başkanı "3 kez seçim kazandığını ve bunu tekrar yapacağını" savundu.

Açıklaması sırasında cebinden üzerinde "TRUMP 2028" yazan kırmızı şapkayı çıkarıp takan Trump'ın bu hamlesi, salondaki gazeteciler arasında kısa süreli bir sessizliğe yol açtı.

ANAYASAYA AYKIRI

ABD Anayasası'nın 22. ek maddesi bir kişinin iki kereden fazla başkan seçilmesini engellerken, söz konusu kuralın değiştirilmesi için Kongre'nin Temsilciler Meclisi ve Senato kanatlarının veya eyalet meclislerinin üçte ikisinin onayı gerekiyor.

Trump ise aday olmanın ve seçimi kazanmanın kendisi için kolay olacağını dile getirdi. Anayasanın yasaklarına değinmedi.

TRUMP'A KARŞI SUİKAST GİRİŞİMİ

25 Nisan'da Washington Hilton'da düzenlenen ilk akşam yemeği, güvenlik kontrol noktası yakınlarında duyulan silah sesleri üzerine Gizli Servis ajanlarının Trump'ı tahliye etmesiyle yarıda kalmıştı.

Olayın ardından yürütülen soruşturmada, bazı yönetim yetkililerini hedef almayı planladığı iddia edilen 31 yaşındaki Cole Tomas Allen tutuklanmıştı.

Allen, ABD Başkanı'na suikast girişimi de dahil olmak üzere dört ayrı federal suçlamayla yargılanıyor.