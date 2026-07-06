Ankara'da aylardır devam eden hazırlıkların ardından merakla beklenen 36. NATO zirvesi yarın başlayacak.



ABD Başkanı Donald Trump'ın beraberinde bini aşkın kişi ile Ankara'ya yapacağı ziyaret sırasında uygulanacak resmi programı da kesinlik kazanırken, Trump'ın Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirmeyeceği öğrenildi.



Diplomatik nezaket gereği Türkiye'ye resmi ziyaret düzenleyen devlet başkanları, ilk olarak Anıtkabir'e giderek Ulu Önder Atatürk'ü ziyaret etmekte.



Bugüne kadar söz konusu diplomatik protokolün yalnızca Suudi Arabistan ve İran gibi devletler tarafından ihlal edilmesi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ın da Ankara'ya iniş yapmasının ardından ilk iş olarak Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyordu.



DEVLET BAŞKANLARI ANITKABİR'E GİTMEYECEK



Trump'ın paylaşılan resmi programında Ankara'da geçireceği iki gün boyunca saat saat yapacağı görüşmelerin detaylarına yer verilirken, programda Anıtkabir ziyaretinin olmaması dikkatlerden kaçmadı.



Öte yandan diğer devlet başkanlarının da Anıtkabir'e götürülmeyeceği öğrenildi. Yalnızca NATO üyesi ülkelerin daimi temsilcileri ve NATO Genel Sekreterliği'nin üst düzey yetkililerinden oluşan heyet bugün Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirecek.



