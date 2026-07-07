Trump Ankara yolunda: Dünya'nın gözü Ankara'daki NATO zirvesinde
Ankara'da başlayan ve 9 Temmuz'a kadar sürecek NATO zirvesi için dünya liderleri bir araya geliyor. Zirvede Ukrayna savaşı, Hürmüz Boğazı, Avrupa'nın savunma üstlenimi ve Türkiye'nin F-35 programına dönüşü gibi gündem maddeleri ele alınacak.
Ankara'da başlayan ve 9 Temmuz'a kadar sürecek NATO zirvesi için dünya liderleri bir araya geliyor. Zirvede Ukrayna savaşı, Hürmüz Boğazı, Avrupa'nın savunma üstlenimi ve Türkiye'nin F-35 programına dönüşü gibi gündem maddeleri ele alınacak.
Dünyanın dikkatle takip ettiği NATO zirvesi bugün başlıyor. 9 Temmuz'a kadar sürecek olan zirve boyunca NATO ittifakının kaderine yeniden yön verilecek.
Çantasında önemli gündem maddeleriyle gelen ABD Başkanı Donald Trump ABD'den Başkanlık uçağına binerek Ankara'ya doğru yola çıktı.
Bu esnada dünya liderleri de teker teker Ankara'ya varmaya başladı. Avustralya Başbakanı dün Esenboğa'ya inerken, Japonya Savunma Bakanı ve Letonya Cumhurbaşkanı da Ankara'ya vardı.
Ukrayna'daki savaş, Hürmüz Boğazı'nın tamamen serbest hale gelmesi, Avrupa'nın NATO savunmasını üslenmesi ve Türkiye'nin F-35 programına dönmesi gibi konu başlıkları zirve boyunca ele alınacak.
Tüm dünya zirveyi dikkatle izliyor. Gözler, şimdi Ankara'da...
Zirvenin programı nasıl olacak?
NATO zirvesi kapsamında başkent genelinde güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılırken, liderler de de aralıksız bir program için kendilerini hazırladı.
İki günlük yoğun programın detayları şu şekildedir:
7 Temmuz Salı
00.00 – 14.00: Program, saat 10.00’da müttefik ülkeler ve savunma sanayisi temsilcilerinin üst düzey duyurularıyla başlayacak.
Saat 12.45’te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile ATO Congresium’da forumun açılışını yapacak.
Rutte, 14.00’te Ukrayna Cumhurbaşkanı ile ortak basın açıklaması düzenleyecek.
17.00 – 18.30: Beştepe'de NATO Dışişleri Bakanları ile ICI kapsamındaki Körfez ülkelerinin bakanları bir araya gelecek.
Saat 17.30’da Ay Yıldız Yerleşkesi’nde Asya-Pasifik ortaklarının katılımıyla bir resepsiyon düzenlenecek.
Saat 18.30’da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan liderler onuruna bir akşam yemeği verecek.
19.45 – 20.15: Gün, sırasıyla NATO-Ukrayna Konseyi Dışişleri Bakanları ve Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları çalışma yemekleriyle son bulacak.
8 Temmuz Çarşamba
Resmi Karşılama ve Fotoğraf: Saat 10.45’te Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mark Rutte liderleri resmi törenle karşılayacak. Saat 11.00’de geleneksel aile fotoğrafı çekilecek.
Ana Oturum ve Kapanış: Zirvenin en kritik ayağı olan Kuzey Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı saat 11.15’te başlayacak.
NATO Zirvesi, saat 15.00’te Mark Rutte’nin gerçekleştireceği kapanış basın toplantısıyla resmi olarak sona erecek.
NATO liderleri Ankara'ya iniyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO liderlerini teker teker kabul etmeye başladı.
Kanada Başbakanı Mark Carney'nin uçağı da Ankara Havalimanı'na indi. Carney'in Japon Savunma Bakanı Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro ve Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkēvič'i takiben Ankara'ya iniş yaptı.
Dün de Avustralya Başbakanı Anthony Albanese Esenboğa'ya vardı ve Bulgaristan Başbakanı Rumen Rudev Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü.
Fidan: 'Ankara'da sahne hazır'
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin, "Ankara Zirvesi, İttifak'ın yapılarını karşı karşıya olduğu dünyaya uyumlu hale getirmesinde yol gösterici olacaktır. Türkiye'nin hedefi açıktır; daha tutarlı, daha yetenekli ve daha dayanıklı bir İttifak." ifadelerini kullandı.
Bakan Fidan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan NATO Ankara Zirvesi'ne ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ankara'da sahne hazır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, İttifak'ın geleceğini belirleyecek bu önemli anda NATO üyelerini ağırlamaya hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.
Ankara'da alınacak kararların sadece acil sorunları ele almakla kalmayıp, aynı zamanda gelecek yıllara yönelik Avrupa-Atlantik güvenlik ortamını da şekillendireceğini belirten Fidan, şunları kaydetti:
"Kolektif savunma, NATO'nun özünü oluşturmaya devam ediyor; ancak stratejik ortam değişiyor. Tehditler çok alanlı, daha hızlı ve daha karmaşık hale geldi. Geleneksel ölçütler artık bu gerçeği yansıtmıyor. Artık önemli olan sonuçlardır: konuşlandırılabilir yetenek, sanayi kapasitesi ve operasyonel hazırlık. Avrupa'nın daha güçlü bir katkı sağlaması hayati önem taşıyor; ancak savunma-sanayi işbirliğine getirilen kısıtlamalar verimliliği zayıflatıyor ve müdahaleyi yavaşlatıyor. Bu kısıtlamalar stratejik bir yük haline gelmiştir. Avrupa savunma girişimleri, tüm NATO müttefiklerini tam olarak kapsayan nitelikte olmalıdır. Asıl mesele sadece nasıl tepki vereceğimiz değil, aynı zamanda işbirliğini günümüzün gerçeklerini yansıtacak şekilde nasıl organize edeceğimizdir. Ankara Zirvesi, İttifak'ın yapılarını karşı karşıya olduğu dünyaya uyumlu hale getirmesinde yol gösterici olacaktır. Türkiye'nin hedefi açıktır; daha tutarlı, daha yetenekli ve daha dayanıklı bir İttifak."
1.400 kişiyle geliyor, DNA'sını bile bırakmayacak
NATO liderlerini ağırlayacak Ankara özellikle ABD Başkanı için ayrı bir hazırlık içinde. Donald Trump'ın 1.400 kişilik heyeti ve kendi "özel tuvaletiyle" Ankara'ya varacağı öğrenildi.
ABD’nin büyük bir heyetle katılması Avrupa tarafından iyiye alamet olarak yorumlandı. Trump'ın "NATO'dan ayrılma" yorumları birlikte korku yaratmıştı.
Eski NATO sözcüsü Oana Lungescu, zirvenin nihai bildirgesinin kısa olabileceğini söyledi. Bu durumun iyi olduğunu vurguladı.
Lungescu, “muhtemelen tek sayfalık” olmasını ve ittifakın varlık nedenini oluşturan “bu temel ilkelerden bazılarını yeniden vurgulamasını” beklediğini söyledi.
ABD Başkanı'nın "özel tuvalet" talebi ise aslında yeni bir protokol değil. ABD, başkanlarının DNA'sının istihbarat için kullanılmasına karşı hiçbir yerde bırakmamaya özen gösteriyor.
İddiaya göre bu önlem Başkan'a özel biyolojik silah üretilmesi ihtimaline karşı da alınıyor.
Başkanı koruyan Özel Servis teşkilatı ajanları, özel tuvaletler getirerek Başkan'ın zerre DNA'sının geride kalmadığından emin oluyor.
2015 yılında Obama ziyaretinde de aynı durum yaşanmıştı. Özel servis dönemin başkanı Barrack Obama için de Türkiye'ye özel tuvalet getirtmişti.
Erdoğan ve Trump görüşmesi 15:00'da
ABD Başkanı Erdoğan TSİ saat 03:30 sularında ABD'den ayrılarak Ankara'ya gelmek üzere yola çıktı.
ABD Başkanı'nın Ankara'ya indikten sonra saat 15:00'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi bekleniyor.
İkilinin NATO için atılacak ortak adımları ve Türkiye'nin F-35 programına dönüşünü konuşması bekleniyor.
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