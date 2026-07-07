Dünyanın dikkatle takip ettiği NATO zirvesi bugün başlıyor. 9 Temmuz'a kadar sürecek olan zirve boyunca NATO ittifakının kaderine yeniden yön verilecek.

Çantasında önemli gündem maddeleriyle gelen ABD Başkanı Donald Trump ABD'den Başkanlık uçağına binerek Ankara'ya doğru yola çıktı.

Bu esnada dünya liderleri de teker teker Ankara'ya varmaya başladı. Avustralya Başbakanı dün Esenboğa'ya inerken, Japonya Savunma Bakanı ve Letonya Cumhurbaşkanı da Ankara'ya vardı.

Ukrayna'daki savaş, Hürmüz Boğazı'nın tamamen serbest hale gelmesi, Avrupa'nın NATO savunmasını üslenmesi ve Türkiye'nin F-35 programına dönmesi gibi konu başlıkları zirve boyunca ele alınacak.

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Tüm dünya zirveyi dikkatle izliyor. Gözler, şimdi Ankara'da...

 