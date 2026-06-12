ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik askeri operasyonları askıya aldığını duyurarak, iki ülke arasında sürpriz bir diplomatik süreci başlatmıştı. Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçen Trump, İran ile bir ön mutabakat metni üzerinde anlaşmaya varıldığını ve önümüzdeki hafta imzaların atılacağını iddia etti.

Trump: "İran Lideri Hamaney Anlaşmayı Kabul Etti"

Süreçle ilgili iyimser bir tablo çizen Trump, "İran ile harika bir anlaşma yapıldı. Belgeler son aşamada ve anladığım kadarıyla İran lideri Hamaney ile Tahran yönetimi bu anlaşmayı onayladı," ifadelerini kullandı. Hark Adası’na yönelik planlanan operasyonun masadan kalktığını belirten ABD Başkanı, imza sürecinin Avrupa’da gerçekleşebileceğini ve bu süreçte Başkan Yardımcısı JD Vance’in aktif rol üstleneceğini duyurdu.

Trump, anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin sona ereceğini ve geçişlerin güvenli hale geleceğini vurguladı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan Bu Süreçte Harikaydı"

Diplomatik trafik sırasında Türkiye’nin rolüne de dikkat çeken Donald Trump, süreci yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan övgüyle bahsetti. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, anlaşma detaylarının Türkiye dahil olmak üzere bölge ülkeleri tarafından da onaylandığını öne sürerek Ankara ile görüşmelerin devam edeceğini belirtti. Öte yandan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile de temas kuran Trump, anlaşmanın Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurmasını ve füze programını kısıtlamasını öngördüğünü işaret etti.

Tahran'dan Soğuk Duş: "Kırmızı Çizgilerimizden Taviz Vermeyiz"

Washington’dan gelen coşkulu açıklamalara rağmen İran tarafı oldukça mesafeli. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, müzakere metninde önemli aşamalar kaydedildiğini kabul etse de, "İran, anlaşma konusunda henüz nihai bir sonuca varmış değildir," diyerek iddiaları yalanladı. İran basını ise Trump’ın son iki aydaki benzer söylemlerini hatırlatarak, söz konusu açıklamalara temkinli yaklaşılması gerektiği uyarısında bulundu.

Sahada Gerilim: İHA'lar Düşürüldü, Tanker Krizi

Diplomatik müzakereler sürerken sahada ise çatışma sinyalleri devam ediyor. ABD merkezli NBC'nin haberine göre, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere saldırı girişiminde bulunan İran'a ait iki İHA, ABD güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Buna karşılık olarak İran basını, kuralları ihlal eden bir tankerin İran güçleri tarafından engellendiğini duyurdu. Ayrıca Sirik sahili yakınlarında üç patlama sesinin duyulması, bölgedeki kırılgan istikrarın her an bozulabileceği endişesini beraberinde getirdi.

Dünya kamuoyu, pazartesi gününe kadar atılacak adımları ve imzalanması beklenen mutabakat zaptının akıbetini dikkatle izliyor.