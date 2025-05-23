Başkan Donald Trump, ucuz Çin iş gücünü tercih eden dünyanın en ünlü teknoloji şirketlerinden biri olan Apple'a savaş açtı.

Cuma günü yaptığı açıklamada Trump, Apple’ın temel taşı ürünü olan iPhone üretimini Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirmemesi halinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi getireceğini duyurdu.

Truth Social üzerinden paylaşım yapan ABD Başkanı, “Apple CEO’su Tim Cook’a uzun zaman önce söyledim. Amerika’da satılacak iPhone’ların Amerika’da üretilmesini bekliyorum. Hindistan’da ya da başka bir yerde değil,” ifadelerini kullandı.

Trump, bu koşul yerine getirilmezse Apple’ın ABD’ye en az yüzde 25 vergi koyacağını açıkladı.

TRUMP'I KÜPLERE BİNDİREN HAMLE

Trump, geçtiğimiz hafta Orta Doğu gezisi sırasında Apple’ın Hindistan’daki yeni tesislerde üretilecek iPhone’ları ABD pazarına sunma fikrini sert bir dille eleştirmişti.

Trump'ın gazabından endişe duyan Apple, son yıllarda üretimini çeşitlendirmek için Çin dışında alternatif arayışına girmişti.

CEO Tim Cook, bu ay başında yatırımcılarla yaptığı toplantıda “ABD’de satılacak iPhone’ların çoğunun üretim yeri Hindistan olacak” açıklamasında bulunmuştu.

Ancak bu arayış, Trump için manasız oldu, zira Trump Apple fabrikalarını ABD dışında başka hiçbir ülkede görmek istemiyor.

UYARISINI YAPMIŞTI

Trump, Apple’ın bu çeyrekte 900 milyon dolara kadar gümrük vergisi yüküyle karşı karşıya kalabileceği belirtilmişti.

Ancak Başkan'ın geçen ay Çin’den gelen elektronik ürünlere yönelik büyük ölçekli tarifeleri muaf tutması, Apple için önemli bir kazanım olmuştu.

Apple’ın üretiminin yaklaşık yüzde 90’ı hala Çin merkezli. Bu durum şirketin Trump’ın ticaret politikalarından doğrudan etkilenmesine neden oluyor.

DOSTLUK DA BURAYA KADAR

Trump, geçen hafta Riyad’da Tim Cook ile görüşmüş ve ardından Katar’da yaptığı konuşmada, “Tim ile küçük bir sorunum oldu. Dedim ki, ‘Tim, sen benim dostumsun. Sana çok iyi davrandım. 500 milyar dolarlık yatırımla geliyorsun ama şimdi Hindistan’da üretim yaptığını duyuyorum. Bunu istemiyorum,’” diyerek tepki göstermişti.

Cook’un bu hafta içinde Beyaz Saray’da Trump ile tekrar bir araya geldiği ancak görüşmenin içeriğinin açıklanmadığı bildirildi.

Apple, Trump’ın baskılarına karşılık olarak bu yılın başında 500 milyar dolarlık yeni bir ABD yatırımı duyurmuştu.