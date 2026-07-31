ABD Başkanı Donald Trump, Camp David'de düzenlediği kabine toplantısında, İspanya'daki düzensiz göçmenlerle ilgili son durumu değerlendirdi.

‘ABD İÇİN BİR ÖRNEK’

İspanya’daki göç hareketliliğinin ABD için de bir örnek olduğunu savunan Trump, Demokratların yönetimde olması halinde benzer bir durumun ABD’de yaşanabileceğini öne sürdü. ABD'deki düzensiz göçmen sorunu ile İspanya'daki düzensiz göçmen sorunu arasındaki benzerliğe işaret eden Trump, sınırdan yasa dışı geçişlere izin verdiği gerekçesiyle önceki ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimini suçladı.

‘ÜLKEYİ İSTİLA EDİYORLAR’

İspanya’nın göç politikalarını da eleştiren Trump, ülkenin düzensiz göçle mücadelede yetersiz kaldığını iddia etti. Trump, "On binlerce kişi akın ediyor ve ülkeyi istila ediyor; yetkililer ise zayıf durumda. Kötü bir yönetim ve çok liberal yasaları var" değerlendirmesinde bulundu.

Trump ayrıca, kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’nin en önemli başlıklarından birinin sınır güvenliği olacağını belirtti.