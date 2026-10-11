ABD Başkanı Donald Trump'ın hızla yayılan son açıklamaları, Amerikan halkına ve kendi destekçilerine yönelik alaycı tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Trump, "En saçma sapan şeyleri söyleyebilirim ve siz yine de alkışlarsınız" diyerek kitlesiyle dalga geçti. UNN'nin aktardığına göre bu sözler, daha önce de açıklamalarıyla sık sık tartışmaların odağına yerleşen Amerikalı liderin sıradışı iletişim tarzı yeniden gündem oldu.

Kamuoyuna açık etkinliklerde yaptığı doğaçlama konuşmalar, siyasi rakiplerine yönelik sert ifadeler ve aniden ana konudan sapmalarıyla tanınan Amerikan başkanı, bu kez doğrudan kendi dinleyicisini hedef aldı. ABD basınında geniş yankı uyandıran bu ifadeler, Trump'ın kendi hitabetiyle ilgili şaşırtıcı bir özeleştiri, aynı zamanda da halkın tepkilerini küçümseyen bir tavır olarak yorumlandı.

Medya tarafından sürekli doğruluk kontrolüne (teyit) tabi tutulan ve eleştiri oklarının hedefi olan Trump'ın bazı söylemleri, uzun soluklu tartışmaların ana malzemesi olmaya devam ediyor.

TRUMP'IN SÖZLERİ İLK KEZ TARTIŞMA YARATMIYOR

Trump'ın gafları ve şaşkınlık yaratan tavırları siyaset sahnesinde yeni bir durum değil. Hatırlanacağı üzere Trump, daha önce COVID-19 tedavisi tartışılırken vücuda dezenfektan enjekte etme veya içme ihtimalini öne sürmüştü. Bu tehlikeli açıklama, eylemin ölümcül sonuçlarına dikkat çeken tıp uzmanlarının çok sert tepkisini çekmişti.

Amerikalı lider bunun yanı sıra uluslararası politikalar, göçmenlik meseleleri ve siyasi rakipleri hakkında da defalarca kriz yaratan ifadeler kullandı. Söylemleri düzenli olarak gazetecilerin doğruluk kontrolü testine takılırken; destekçileri onun bu "filtresiz" iletişim tarzını samimi buluyor, eleştirmenler ise son çıkışını Amerikalıların aklıyla alay edilmesi olarak değerlendiriyor.