Donald Trump'ın kurucusu olduğu ve ana hissedarları arasında yer aldığı sosyal medya platformu Truth Social, dikkat çekici bir finansal hamleye imza attı.

Platform, kurumsal müşterilere ve yatırımcılara yönelik yeni servisi "Truth API"yi resmen kullanıma sunduğunu duyurdu.

Bu yeni veri akışı hizmeti, özellikle finans piyasalarını, borsa yatırımcılarını ve medya kuruluşlarını hedefliyor.

Aboneler, Donald Trump'ın paylaşımlarına ve içerik verilerine anlık erişim imkanı elde ediyor.

ERKEN ERİŞİM PARALI

Genel kullanıcı kitlesinden çok daha hızlı bir şekilde paylaşımlara ulaşan aboneler, bu ayrıcalıklı erişim için ödeme yapıyor.

Donald Trump'ın ekonomi, dış politika ve piyasalara yön veren açıklamalarını anlık olarak algoritmalarına entegre etmek isteyen dev şirketler, ayda 100 bin dolara varan ödemeler yapabiliyor.

Trump'ın Truth Social platformu üzerinden yaptığı açıklamaların hisse senetleri, kripto para birimleri ve küresel emtia fiyatları üzerinde oluşturduğu ani dalgalanmalar, veriye erişim hızını finans dünyası için kritik bir güç haline getirmişti.

Truth Social'ın bu adımı, başkanın sosyal medya etkileşimini doğrudan yüksek gelirli bir iş modeline dönüştürdüğü şeklinde yorumlandı.

Yüksek ücretli abonelik paketleri sunan API hizmetinin, platformun finansal gelirlerini artırma stratejisinin en önemli ayaklarından biri olması bekleniyor.