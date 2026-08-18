ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin başkentteki simge yapıları kapsayan yenileme adımları çerçevesinde ele alınan tarihi atlı heykeller, tamamlanan altın varak kaplama çalışmalarının ardından görüntülendi. Lincoln Anıtı yakınındaki Arlington Memorial Köprüsü’nde yer alan "Arts of War" (Savaş Sanatları) heykelleri, yürütülen hassas restorasyon sürecinin ardından yeni görünümüne kavuştu.

DÖRT HEYKELE DEV BÜTÇE

Başkentin mimari dokusunda önemli bir yere sahip olan eserlere yönelik çalışma, yalnızca "Arts of War" heykelleriyle sınırlı kalmadı. Yönetimin talimatıyla hayata geçirilen restorasyon hamlesine, hemen yakın konumda bulunan iki "Arts of Peace" (Barış Sanatları) heykeli de dâhil edildi. Toplam dört anıtsal heykeli kapsayan projenin maliyetinin 5,1 milyon dolar olduğu açıklandı.

Arlington Memorial Köprüsü’nün girişini süsleyen dev bronz heykellerin bakım ve altın varak kaplama işlemleri, ABD İçişleri Bakanlığı’nın doğrudan denetimi altında gerçekleştiriliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte tarihi anıtlar, başkentin ziyaretçi çeken kilit noktalarındaki yerini korumaya devam ediyor.