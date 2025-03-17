ABD Başkanı Donald Trump'ın sert çıkışları sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Yemen'deki Husilere saldırı talimatı verdiğini açıklayan Donald Trump'tan korkutan bir açıklama geldi.

"İRAN'I SORUMLU TUTACAĞIZ"

ABD Başkanı Trump, Husiler'den gelen saldırı ihtimaline ilişkin bir açıklama yaptı. Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Husiler tarafından yapılacak herhangi bir saldırı veya misillemeye büyük bir güçle karşılık verilecek. Herhangi bir Husi saldırısından İran sorumlu tutulacak ve ağır sonuçları olacak"