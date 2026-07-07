36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan Air Force One uçağı Ankara Havalimanı'na iniş yaptı. TÜRK ASKERİNE 'MERHABA' ABD Başkanı Donald Trump uçaktan inip muhafız alayına doğru yürüdü ve Türk askerlerine 'merhaba asker' sözleri ile selam verdi. Havalimanında ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Trump'ın resmi karşılama töreninin ardından konaklayacağı Beştepe'ye geçmesi bekleniyor. ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME SAAT 15.00'TE Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanan ABD Başkanı Donald Trump'ın buradan geçeceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tarihi zirvesi ise saat 15.00'te başlayacak. Görüşmede NATO gündeminin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

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