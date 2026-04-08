Pakistan Başbakanı Şerif, Trump'ın İran'a 'tanıdığı' sürenin iki hafta uzatılmasını, Tahran yönetiminden de Hürmüz Boğazı'nın açılmasını talep etti. İran, Pakistan'ın önerisini 'olumlu' bulurken bezer bir açıklamada ABD Başkanı Trump'tan geldi. ABD Başkanı Trump sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İran'la yapılacak ateşkesi kabul ettiğini duyurdu. BÜYÜK DÜŞÜŞ YAŞANDI Bu açıklamanın ardından brent petrol düşüşe geçti. Gün içinde 114 doları gören brent petrol Trump'ın açıklaması sonrasında 94 dolara geriledi. ALTIN TIRMANIŞA GEÇTİ Belirsizlik nedeniyle büyük bir düşüş yaşayan altında ise yükseliş görüldü. Ons altının fiyatı son 24 saatte yüzde 2,45'lik artış gösterirken 6.700 lira seviyesinde olan gram altın 6.900 lira sınırına kadar dayandı.

