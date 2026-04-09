ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki askeri varlığını güçlendirmek adına Avrupalı müttefiklerine son ultimatomu verdi.

Alman gazetesi Der Spiegel'in haberine göre NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından Avrupa başkentlerine net bir mesaj iletildi.

Bu mesaja göre'Başkan Donald Trump artık sadece siyasi destek açıklamalarıyla yetinmiyor. Beyaz Saray birkaç gün içinde savaş gemilerinin veya askeri kapasitelerin bölgeye sevk edilmesine dair somut taahhütler' bekliyor.

Avrupalı diplomatlar bu talebi bir ültimatom olarak değerlendirdiklerini vurguladı. Gelgelelim Berlin yönetimi prensipte ortak bir misyona sıcak baksa da bazı şartlar öne sürüyor.

Alman hükümeti ancak Birleşmiş Milletler onayı ve kalıcı bir ateşkes sağlandığı takdirde bölgeye asker göndermeyi planlıyor.

Trump yönetimi ise Avrupa'nın stratejik sularda aktif rol almasını ittifakın geleceği için bir zorunluluk olduğunu belirtti.

TRUMP KARA LİSTE HAZIRLIYOR

Washington cephesinde baskı sadece deniz görevleriyle sınırlı kalmıyor. Trump'ın İran ile olan gerilimde kendisine destek veren ve vermeyen ülkelerin listesini hazırlattığı söyledi.

Bu listeye göre iş birliği yapmayan ülkelerdeki ABD askerlerinin geri çekilmesi gündemde. Özellikle hava sahasını ABD jetlerine kapatan İspanya bu listenin en başında yer alıyor.

Bu listenin içerisine üslerin kullanılmasına engel olan İtalya, Fransa ve İsviçre de giriyor. Türkiye'deki üslerin kullanılmaması sebebiyle Türkiye'nin listede olup olmadığı belli değil.

Almanya ise askeri üs kullanımında kısıtlama getirmemesine rağmen Beyaz Saray'ın hedefinden kurtulamadı.

Savunma Bakanı Boris Pistorius tarafından dile getirilen ancak doğrudan Başbakan Friedrich Merz’e atfedilen "Bu bizim savaşımız değil" ifadesi iplerin gerilmesine neden oldu.

Trump yönetimi bu söylemi bir karşıtlık göstergesi olarak kabul ederek Almanya'yı da muhalif cepheye dahil etti.